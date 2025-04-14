Одесса (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
4.2 км
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг №14
UCB Pharma
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №14
UCB Pharma
В городах рядом
Подорожник
Белгород-Днестровский, ул. Еврейская, 26-Б
41.8 км
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №14
UCB Pharma
946,00
Экономия при брони: -0,10 грн
Мед-сервис
Николаев, просп. Богоявленский, 340
109.4 км
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №14
UCB Pharma
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 26-Б
111.7 км
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг №14
UCB Pharma
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
112.4 км
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг №14
UCB Pharma
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №14
UCB Pharma
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 148-А/2
114.2 км
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг №14
UCB Pharma
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №14
UCB Pharma
Аптека оптовых цен
Вознесенск, ул. Центральная, 6/1
129.5 км
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг №14
UCB Pharma
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №14
UCB Pharma
Аптека оптовых цен
Южноукраинск, просп. Независимости, 23
153.5 км
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №14
UCB Pharma
Народная аптека
Кропивницкий, ул. Героев Украины, 16/17
250.9 км
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг №14
UCB Pharma
419,55
Экономия при брони: -30,55 грн
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №14
UCB Pharma
855,00
Экономия при брони: -74,00 грн
Народная аптека
Кропивницкий, ул. Героев-спасателей, 11
251.9 км
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг №14
UCB Pharma
421,65
Экономия при брони: -28,65 грн
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №14
UCB Pharma
855,00
Экономия при брони: -82,00 грн
Народная аптека
Кропивницкий, ул. Тельнова Евгения, 2-В
252.7 км
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг №14
UCB Pharma
426,00
Экономия при брони: -37,00 грн
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №14
UCB Pharma
855,00
Экономия при брони: -74,00 грн
Аптека оптовых цен
Кропивницкий, ул. Преображенская, 4-А
254.0 км
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг №14
UCB Pharma
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №14
UCB Pharma
Аптека 9-1-1
Кропивницкий, перек. Чмиленко Виктора / Большая Перспективная, 82/40
254.3 км
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг №14
UCB Pharma
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №14
UCB Pharma
Народная аптека
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
254.7 км
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг №14
UCB Pharma
426,00
Экономия при брони: -33,00 грн
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №14
UCB Pharma
855,00
Экономия при брони: -82,00 грн
Народная аптека
Кропивницкий, ул. Большая Перспективная, 17/10
254.9 км
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг №14
UCB Pharma
426,00
Экономия при брони: -37,00 грн
Аптека оптовых цен
Умань, ул. Тищика, 25
255.3 км
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №14
UCB Pharma
Аптека интернет цен
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
255.5 км
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг №14
UCB Pharma
426,00
Экономия при брони: -37,00 грн
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №14
UCB Pharma
855,00
Экономия при брони: -74,00 грн
Аптека бам
Кривой Рог, пл. Владимира Великого, 1
261.0 км
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №14
UCB Pharma
946,00
Экономия при брони: -14,90 грн
Аптека низких цен
Шпола, ул. Соборная, 7
285.8 км
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг №14
UCB Pharma
475,15
Экономия при брони: -29,39 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается через 35 мин
Черкассы, ул. Надпольная, 340
342.8 км
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг №14
UCB Pharma
426,00
Экономия при брони: -22,00 грн
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №14
UCB Pharma
855,00
Экономия при брони: -45,00 грн