Николаев (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках в Николаев
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг №14
UCB Pharma
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №14
UCB Pharma
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 26-Б
3.8 км
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг №14
UCB Pharma
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 148-А/2
4.2 км
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг №14
UCB Pharma
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №14
UCB Pharma
Мед-сервис
Николаев, просп. Богоявленский, 340
9.1 км
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №14
UCB Pharma
В городах рядом
Аптека оптовых цен
Вознесенск, ул. Центральная, 6/1
85.1 км
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг №14
UCB Pharma
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №14
UCB Pharma
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
108.0 км
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг №14
UCB Pharma
Аптека оптовых цен
Южноукраинск, просп. Независимости, 23
116.2 км
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №14
UCB Pharma
Аптека интернет цен
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
149.1 км
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг №14
UCB Pharma
438,00
Экономия при брони: -35,00 грн
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №14
UCB Pharma
869,00
Экономия при брони: -83,00 грн
Подорожник
Белгород-Днестровский, ул. Еврейская, 26-Б
149.8 км
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №14
UCB Pharma
946,00
Экономия при брони: -0,10 грн
Аптека бам
Кривой Рог, пл. Владимира Великого, 1
154.5 км
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №14
UCB Pharma
946,00
Экономия при брони: -13,50 грн
Народная аптека
Кропивницкий, ул. Героев Украины, 16/17
174.1 км
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг №14
UCB Pharma
419,55
Экономия при брони: -19,55 грн
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №14
UCB Pharma
869,00
Экономия при брони: -75,00 грн
Народная аптека
Кропивницкий, ул. Героев-спасателей, 11
175.0 км
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг №14
UCB Pharma
421,65
Экономия при брони: -18,65 грн
Народная аптека
Кропивницкий, ул. Тельнова Евгения, 2-В
175.3 км
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг №14
UCB Pharma
433,79
Экономия при брони: -33,79 грн
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №14
UCB Pharma
869,00
Экономия при брони: -75,00 грн
Аптека оптовых цен
Кропивницкий, ул. Преображенская, 4-А
176.1 км
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг №14
UCB Pharma
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №14
UCB Pharma
Аптека 9-1-1
Кропивницкий, перек. Чмиленко Виктора / Большая Перспективная, 82/40
176.4 км
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг №14
UCB Pharma
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №14
UCB Pharma
Народная аптека
Кропивницкий, ул. Большая Перспективная, 17/10
176.8 км
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг №14
UCB Pharma
433,79
Экономия при брони: -33,79 грн
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №14
UCB Pharma
869,00
Экономия при брони: -75,00 грн
Народная аптека
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
177.1 км
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг №14
UCB Pharma
430,89
Экономия при брони: -27,89 грн
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №14
UCB Pharma
869,00
Экономия при брони: -83,00 грн
Аптека низких цен
Шпола, ул. Соборная, 7
235.1 км
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг №14
UCB Pharma
467,22
Экономия при брони: -21,46 грн
Аптека оптовых цен
Умань, ул. Тищика, 25
241.9 км
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №14
UCB Pharma
Аптека бам
Запорожье, ул. Вишневецкого Дмитрия, 4
255.4 км
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг №14
UCB Pharma
489,40
Экономия при брони: -5,20 грн