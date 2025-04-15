Львов (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках в Львов
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 8 мин
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг №14
UCB Pharma
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 8 мин
Львов, ул. Малоголосковская, 40-А
3.4 км
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг №14
UCB Pharma
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №14
UCB Pharma
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 8 мин
Львов, ул. Любинская, 96
3.4 км
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг №14
UCB Pharma
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №14
UCB Pharma
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 8 мин
Львов, ул. Довженко Александра, 2
5.4 км
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №14
UCB Pharma
930,19
Экономия при брони: -37,67 грн
В городах рядом
Аптека шар@
Закрыто
Открывается через 8 мин
Стрый, ул. Шевченко Тараса, 54
65.6 км
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №14
UCB Pharma
878,85
Экономия при брони: -36,08 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 8 мин
Ивано-Франковск, ул. Днестровская, 6
113.4 км
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг №14
UCB Pharma
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №14
UCB Pharma
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 8 мин
Ивано-Франковск, ул. Сечевых Стрельцов, 11
113.8 км
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг №14
UCB Pharma
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №14
UCB Pharma
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 8 мин
Тернополь, ул. Торговица, 7
118.2 км
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг №14
UCB Pharma
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №14
UCB Pharma
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 8 мин
Тернополь, ул. 15-го Апреля, 23
121.1 км
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг №14
UCB Pharma
420,04
Экономия при брони: -17,04 грн
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №14
UCB Pharma
869,00
Экономия при брони: -83,00 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 8 мин
Бучач, ул. Галицкая, 49
131.9 км
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №14
UCB Pharma
Подорожник
Закрыто
Открывается через 8 мин
Луцк, просп. Соборности, 38
139.7 км
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №14
UCB Pharma
1021,20
Экономия при брони: -88,60 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 8 мин
Луцк, просп. Соборности, 11-В
140.5 км
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №14
UCB Pharma
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 8 мин
Ровно, ул. Соборная, 192-Д
180.6 км
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг №14
UCB Pharma
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №14
UCB Pharma
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 8 мин
Ужгород, ул. Минайская, 18-Г
185.8 км
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг №14
UCB Pharma
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №14
UCB Pharma
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 8 мин
Борщев, ул. Мазепы, 2
186.3 км
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №14
UCB Pharma
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 8 мин
Хмельницкий, ул. Каменецкая, 122
217.6 км
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №14
UCB Pharma
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 8 мин
Хмельницкий, ул. Каменецкая, 38
218.1 км
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг №14
UCB Pharma
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №14
UCB Pharma
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 8 мин
Шепетовка, просп. Мира, 34
220.8 км
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг №14
UCB Pharma
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 8 мин
Черновцы, ул. Бандеры Степана, 1
221.4 км
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг №14
UCB Pharma
Аптека
Закрыто
Открывается через 8 мин
Черновцы, ул. Главная, 220-В
225.8 км
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг №14
UCB Pharma
504,50
Экономия при брони: -0,10 грн