Киев (адрес не указан)
Доступно в 24 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг №14
UCB Pharma
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №14
UCB Pharma
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг №14
UCB Pharma
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №14
UCB Pharma
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 17 мин
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг №14
UCB Pharma
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №14
UCB Pharma
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг №14
UCB Pharma
488,74
Экономия при брони: -25,07 грн
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №14
UCB Pharma
900,92
Экономия при брони: -46,21 грн
Свк фарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Старовокзальная / Жилянская, 13/146
2.2 км
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг №14
UCB Pharma
421,00
Экономия при брони: -29,47 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 58-А
2.4 км
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг №14
UCB Pharma
461,52
Экономия при брони: -31,79 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Златоустовская, 55
2.7 км
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг №14
UCB Pharma
448,07
Экономия при брони: -29,17 грн
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №14
UCB Pharma
907,85
Экономия при брони: -59,11 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 17 мин
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
2.8 км
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг №14
UCB Pharma
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №14
UCB Pharma
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
3.1 км
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг №14
UCB Pharma
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №14
UCB Pharma
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/33
3.9 км
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг №14
UCB Pharma
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №14
UCB Pharma
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Науки, 4
5.1 км
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №14
UCB Pharma
914,68
Экономия при брони: -139,02 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 17 мин
Киев, просп. Воздушных Сил, 50/2
5.3 км
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг №14
UCB Pharma
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №14
UCB Pharma
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Берестейский, 47
5.4 км
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №14
UCB Pharma
832,21
Экономия при брони: -24,97 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Тычины Павла, 18-В
6.3 км
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг №14
UCB Pharma
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №14
UCB Pharma
946,40
Экономия при брони: -0,10 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 27
6.6 км
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №14
UCB Pharma
914,68
Экономия при брони: -139,02 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Оболонский, 22-В
6.9 км
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг №14
UCB Pharma
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №14
UCB Pharma
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Рейгана Рональда, 8
8.3 км
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг №14
UCB Pharma
432,40
Экономия при брони: -40,85 грн
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №14
UCB Pharma
908,29
Экономия при брони: -138,05 грн
Свк фарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Драгоманова, 6/1
8.8 км
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг №14
UCB Pharma
390,00
Экономия при брони: -7,80 грн
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №14
UCB Pharma
848,00
Экономия при брони: -16,96 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Самийла Кошки, 10/1
8.9 км
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №14
UCB Pharma
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Княжий Затон, 4
9.2 км
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №14
UCB Pharma
855,00
Экономия при брони: -82,00 грн