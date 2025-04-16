Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках в Кривой Рог
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
3.3 км
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг №14
UCB Pharma
438,00
Экономия при брони: -38,00 грн
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №14
UCB Pharma
869,00
Экономия при брони: -75,00 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Владимира Великого, 1
3.6 км
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №14
UCB Pharma
946,00
Экономия при брони: -13,40 грн
В городах рядом
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, перек. Чмиленко Виктора / Большая Перспективная, 82/40
106.6 км
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг №14
UCB Pharma
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №14
UCB Pharma
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Большая Перспективная, 17/10
106.6 км
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг №14
UCB Pharma
433,79
Экономия при брони: -33,79 грн
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №14
UCB Pharma
869,00
Экономия при брони: -75,00 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Преображенская, 4-А
106.6 км
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг №14
UCB Pharma
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №14
UCB Pharma
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Тельнова Евгения, 2-В
107.6 км
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг №14
UCB Pharma
433,79
Экономия при брони: -33,79 грн
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №14
UCB Pharma
869,00
Экономия при брони: -75,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
107.8 км
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг №14
UCB Pharma
430,89
Экономия при брони: -27,89 грн
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №14
UCB Pharma
869,00
Экономия при брони: -83,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Героев Украины, 16/17
108.6 км
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг №14
UCB Pharma
419,55
Экономия при брони: -19,55 грн
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №14
UCB Pharma
869,00
Экономия при брони: -75,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Героев-спасателей, 11
108.6 км
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг №14
UCB Pharma
421,65
Экономия при брони: -18,65 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
117.0 км
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг №14
UCB Pharma
438,00
Экономия при брони: -35,00 грн
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №14
UCB Pharma
860,78
Экономия при брони: -74,78 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Вишневецкого Дмитрия, 4
125.8 км
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг №14
UCB Pharma
489,40
Экономия при брони: -5,20 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
126.0 км
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг №14
UCB Pharma
453,00
Экономия при брони: -50,00 грн
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №14
UCB Pharma
857,66
Экономия при брони: -71,66 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
131.4 км
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг №14
UCB Pharma
438,00
Экономия при брони: -35,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 88
133.7 км
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №14
UCB Pharma
857,66
Экономия при брони: -63,66 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
134.9 км
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг №14
UCB Pharma
438,00
Экономия при брони: -35,00 грн
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №14
UCB Pharma
846,03
Экономия при брони: -60,03 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
135.7 км
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №14
UCB Pharma
849,78
Экономия при брони: -55,78 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
136.4 км
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг №14
UCB Pharma
438,00
Экономия при брони: -35,00 грн
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №14
UCB Pharma
869,00
Экономия при брони: -12,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Пастера, 2
136.7 км
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №14
UCB Pharma
899,15
Экономия при брони: -41,46 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 57
137.9 км
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №14
UCB Pharma
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чумаченко, 30
137.9 км
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг №14
UCB Pharma
438,00
Экономия при брони: -38,00 грн