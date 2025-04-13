Харьков (адрес не указан)
Доступно в 6 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 15 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг №14
UCB Pharma
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №14
UCB Pharma
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг №14
UCB Pharma
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №14
UCB Pharma
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 9
3.0 км
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг №14
UCB Pharma
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №14
UCB Pharma
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
4.8 км
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг №14
UCB Pharma
445,46
Экономия при брони: -26,56 грн
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №14
UCB Pharma
816,86
Экономия при брони: -48,71 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 144-Ж
6.0 км
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг №14
UCB Pharma
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №14
UCB Pharma
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Бекетова, 21
10.6 км
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №14
UCB Pharma
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Полтава, ул. Европейская, 21
129.7 км
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №14
UCB Pharma
895,33
Экономия при брони: -45,60 грн
Аптека24
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, ул. Дмитриева Николая, 6-Д
130.3 км
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг №14
UCB Pharma
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:30
Сумы, ул. Засумская, 1
145.0 км
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг №14
UCB Pharma
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №14
UCB Pharma
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Терновка, ул. Харьковская, 26-А
164.3 км
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №14
UCB Pharma
1024,50
Экономия при брони: -93,40 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Пастера, 2
190.7 км
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №14
UCB Pharma
920,79
Экономия при брони: -63,10 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
190.7 км
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг №14
UCB Pharma
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №14
UCB Pharma
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
190.8 км
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг №14
UCB Pharma
426,00
Экономия при брони: -37,00 грн
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №14
UCB Pharma
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 57
190.9 км
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №14
UCB Pharma
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
196.6 км
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг №14
UCB Pharma
426,00
Экономия при брони: -33,00 грн
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №14
UCB Pharma
855,00
Экономия при брони: -82,00 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Лубны, просп. Владимирский, 36-Б
232.1 км
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №14
UCB Pharma
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
249.3 км
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг №14
UCB Pharma
438,00
Экономия при брони: -48,00 грн
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №14
UCB Pharma
857,66
Экономия при брони: -84,66 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Вишневецкого Дмитрия, 4
249.4 км
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг №14
UCB Pharma
489,40
Экономия при брони: -22,20 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
252.2 км
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №14
UCB Pharma
849,78
Экономия при брони: -68,78 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
252.9 км
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг №14
UCB Pharma
424,00
Экономия при брони: -34,00 грн