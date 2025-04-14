Днепр (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках в Днепр
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
4.3 км
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг №14
UCB Pharma
426,00
Экономия при брони: -37,00 грн
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №14
UCB Pharma
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Пастера, 2
4.6 км
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №14
UCB Pharma
908,63
Экономия при брони: -50,94 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 50 мин
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 57
6.4 км
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №14
UCB Pharma
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 50 мин
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
6.6 км
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг №14
UCB Pharma
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №14
UCB Pharma
В городах рядом
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
32.3 км
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг №14
UCB Pharma
426,00
Экономия при брони: -33,00 грн
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №14
UCB Pharma
855,00
Экономия при брони: -82,00 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется через 50 мин
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
64.6 км
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг №14
UCB Pharma
438,00
Экономия при брони: -48,00 грн
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №14
UCB Pharma
857,66
Экономия при брони: -84,66 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется через 50 мин
Запорожье, ул. Вишневецкого Дмитрия, 4
64.6 км
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг №14
UCB Pharma
489,40
Экономия при брони: -22,20 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
70.9 км
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг №14
UCB Pharma
424,00
Экономия при брони: -34,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
72.4 км
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №14
UCB Pharma
849,78
Экономия при брони: -68,78 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 88
73.1 км
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №14
UCB Pharma
857,66
Экономия при брони: -76,66 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
77.6 км
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг №14
UCB Pharma
424,00
Экономия при брони: -34,00 грн
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №14
UCB Pharma
846,03
Экономия при брони: -73,03 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
78.1 км
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг №14
UCB Pharma
424,00
Экономия при брони: -37,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чумаченко, 30
78.4 км
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг №14
UCB Pharma
424,00
Экономия при брони: -37,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 50 мин
Терновка, ул. Харьковская, 26-А
82.6 км
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №14
UCB Pharma
1024,50
Экономия при брони: -91,90 грн
Аптека24
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, ул. Дмитриева Николая, 6-Д
127.8 км
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг №14
UCB Pharma
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Полтава, ул. Европейская, 21
128.6 км
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №14
UCB Pharma
896,44
Экономия при брони: -46,71 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Владимира Великого, 1
129.3 км
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №14
UCB Pharma
946,00
Экономия при брони: -13,40 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
134.8 км
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг №14
UCB Pharma
426,00
Экономия при брони: -37,00 грн
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №14
UCB Pharma
855,00
Экономия при брони: -74,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
190.9 км
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг №14
UCB Pharma
446,93
Экономия при брони: -28,03 грн
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №14
UCB Pharma
819,57
Экономия при брони: -51,42 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 50 мин
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
193.3 км
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг №14
UCB Pharma
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №14
UCB Pharma