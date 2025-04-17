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Вимпат
®
(Vimpat)
Вимпат
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(Vimpat)
Чернигов
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Открыто
Закроется в 21:00
Бровары, бульв. Независимости, 7
114.6 км
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №14
UCB Pharma
877,18
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Закревского Николая, 93-А
117.2 км
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №14
UCB Pharma
885,38
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 18:00
Киев, ул. Рейгана Рональда, 8
120.5 км
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг №14
UCB Pharma
432,40
Экономия при брони:
-40,85 грн
391,55
грн
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Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №14
UCB Pharma
908,29
Экономия при брони:
-138,05 грн
770,24
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Оболонский, 22-В
122.8 км
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг №14
UCB Pharma
418,94
грн
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Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №14
UCB Pharma
882,59
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 8
123.6 км
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №14
UCB Pharma
974,97
Экономия при брони:
-36,68 грн
938,29
грн
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Аптека 36,6
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, просп. Порика Василия, 3
125.3 км
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг №14
UCB Pharma
433,70
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 1-В
125.9 км
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №14
UCB Pharma
946,80
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
126.9 км
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг №14
UCB Pharma
484,73
Экономия при брони:
-21,06 грн
463,67
грн
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Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №14
UCB Pharma
893,53
Экономия при брони:
-38,82 грн
854,71
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Тычины Павла, 18-В
128.2 км
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг №14
UCB Pharma
472,60
грн
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Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №14
UCB Pharma
946,40
Экономия при брони:
-0,10 грн
946,30
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
128.2 км
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг №14
UCB Pharma
425,67
грн
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Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №14
UCB Pharma
826,20
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
128.2 км
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг №14
UCB Pharma
456,00
грн
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Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №14
UCB Pharma
910,50
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
128.4 км
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг №14
UCB Pharma
450,90
грн
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Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №14
UCB Pharma
904,30
грн
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Свк фарм
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Драгоманова, 6/1
128.7 км
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг №14
UCB Pharma
414,00
Экономия при брони:
-8,28 грн
405,72
грн
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Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №14
UCB Pharma
848,00
Экономия при брони:
-16,96 грн
831,04
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Златоустовская, 55
129.0 км
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг №14
UCB Pharma
439,15
Экономия при брони:
-20,25 грн
418,90
грн
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Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №14
UCB Pharma
889,76
Экономия при брони:
-41,02 грн
848,74
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 58-А
129.0 км
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг №14
UCB Pharma
456,46
Экономия при брони:
-26,73 грн
429,73
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
129.1 км
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг №14
UCB Pharma
423,61
грн
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Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №14
UCB Pharma
830,32
грн
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Свк фарм
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Братства тарасовцев, 6
129.2 км
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг №14
UCB Pharma
400,00
Экономия при брони:
-12,00 грн
388,00
грн
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Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №14
UCB Pharma
751,00
Экономия при брони:
-22,53 грн
728,47
грн
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Свк фарм
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, перек. Старовокзальная / Жилянская, 13/146
129.6 км
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг №14
UCB Pharma
421,00
Экономия при брони:
-29,47 грн
391,53
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Борисполь, ул. Киевский Шлях, 79-В
129.7 км
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг №14
UCB Pharma
462,26
грн
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Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №14
UCB Pharma
881,43
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/33
129.8 км
Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг №14
UCB Pharma
437,75
грн
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Вимпат® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №14
UCB Pharma
884,92
грн
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