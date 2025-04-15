Тромболик-Кардио (Trombolik-Cardio)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 142 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Открыто
Закроется через 25 мин
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Тромболик-Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №20
Технолог
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
Тромболик-Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №20
Технолог
Аптека низких цен
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Тромболик-Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №20
Технолог
22,51
Экономия при брони: -0,98 грн
Аптека шар@
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Тромболик-Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №20
Технолог
22,52
Экономия при брони: -1,17 грн
Мед-сервис
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Тромболик-Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №20
Технолог
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Тромболик-Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №20
Технолог
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Тромболик-Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №20
Технолог
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Тромболик-Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №20
Технолог
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Тромболик-Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №20
Технолог
25,45
Экономия при брони: -0,95 грн
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Тромболик-Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №20
Технолог
22,64
Экономия при брони: -1,12 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Тромболик-Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №20
Технолог
23,42
Экономия при брони: -0,83 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Тромболик-Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №20
Технолог
28,00
Экономия при брони: -1,82 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 25 мин
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Тромболик-Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №20
Технолог
27,37
Экономия при брони: -1,25 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
Тромболик-Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №20
Технолог
Аптека бам
Запорожье, ул. Запорожская, 13
3.1 км
Тромболик-Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №20
Технолог
23,00
Экономия при брони: -1,10 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Запорожская, 12-В
3.1 км
Тромболик-Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №20
Технолог
Народная аптека
Запорожье, бульв. Центральный, 27
3.1 км
Тромболик-Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №20
Технолог
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 25 мин
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
3.2 км
Тромболик-Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №20
Технолог
22,04
Экономия при брони: -1,03 грн
Аптеки 24 часа
Запорожье, ул. Чаривная, 28
3.2 км
Тромболик-Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №20
Технолог
Аптека шар@
Запорожье, ул. Школьная, 13
3.2 км
Тромболик-Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №20
Технолог
24,02
Экономия при брони: -1,56 грн