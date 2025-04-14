Тромболик-Кардио (Trombolik-Cardio)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 81 аптеках в Одесса
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Тромболик-Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №20
Технолог
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Колонтаевская, 12
2.6 км
Тромболик-Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №20
Технолог
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Тромболик-Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №20
Технолог
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Тромболик-Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №20
Технолог
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Тромболик-Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №20
Технолог
22,34
Экономия при брони: -0,97 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Тромболик-Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №20
Технолог
22,03
Экономия при брони: -1,58 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Степовая, 17
3.1 км
Тромболик-Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №20
Технолог
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.4 км
Тромболик-Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №20
Технолог
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Болгарская, 42
3.5 км
Тромболик-Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №20
Технолог
Аптека шар@
Одесса, ул. Преображенская, 65
3.5 км
Тромболик-Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №20
Технолог
24,32
Экономия при брони: -1,49 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Греческая, 46
3.6 км
Тромболик-Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №20
Технолог
Аптека низких цен
Одесса, ул. Малая Арнаутская, 94
3.6 км
Тромболик-Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №20
Технолог
23,40
Экономия при брони: -0,94 грн
Аптека шар@
Одесса, просп. Украинских Героев, 3
3.7 км
Тромболик-Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №20
Технолог
22,99
Экономия при брони: -1,45 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 132/1
3.7 км
Тромболик-Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №20
Технолог
Аптека низких цен
Одесса, перек. Европейская / Троицкая, 50/39
3.9 км
Тромболик-Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №20
Технолог
20,94
Экономия при брони: -1,07 грн
Аптека tas
Одесса, перек. Европейская / Троицкая, 50/39
3.9 км
Тромболик-Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №20
Технолог
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 110
3.9 км
Тромболик-Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №20
Технолог
Аптека копейка
Одесса, перек. Европейская / Большая Арнаутская, 72/69
4.0 км
Тромболик-Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №20
Технолог
22,73
Экономия при брони: -1,43 грн
Аптека tas
Одесса, перек. Успенская / Ришельевская, 44/33
4.1 км
Тромболик-Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №20
Технолог
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Новощепный ряд, 11
4.1 км
Тромболик-Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №20
Технолог