Тромболик-Кардио (Trombolik-Cardio)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 60 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 1 мин
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Тромболик-Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №20
Технолог
22,34
Экономия при брони: -0,87 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Тромболик-Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №20
Технолог
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Тромболик-Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №20
Технолог
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Тромболик-Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №20
Технолог
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Тромболик-Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №20
Технолог
25,97
Экономия при брони: -3,52 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 31 мин
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Тромболик-Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №20
Технолог
24,01
Экономия при брони: -1,52 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Тромболик-Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №20
Технолог
Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Тромболик-Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №20
Технолог
21,91
Экономия при брони: -1,50 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Тромболик-Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №20
Технолог
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 1 мин
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Тромболик-Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №20
Технолог
22,37
Экономия при брони: -1,18 грн
Фармакопейка
Открыто
Закроется через 31 мин
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Тромболик-Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №20
Технолог
22,00
Экономия при брони: -0,81 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 31 мин
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 31/6
3.6 км
Тромболик-Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №20
Технолог
22,97
Экономия при брони: -0,83 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 1 мин
Николаев, просп. Центральный, 66
3.6 км
Тромболик-Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №20
Технолог
23,78
Экономия при брони: -1,10 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 31 мин
Николаев, ул. Соборная, 7
3.7 км
Тромболик-Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №20
Технолог
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, просп. Центральный, 23
3.7 км
Тромболик-Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №20
Технолог
23,30
Экономия при брони: -0,87 грн
Фармакопейка
Открыто
Закроется через 31 мин
Николаев, просп. Центральный, 23/12
3.7 км
Тромболик-Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №20
Технолог
23,05
Экономия при брони: -1,53 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 37-А
3.7 км
Тромболик-Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №20
Технолог
Аптека копейка
Николаев, ул. Скоропадского Павла, 58-А
3.8 км
Тромболик-Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №20
Технолог
23,78
Экономия при брони: -1,03 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 31 мин
Николаев, просп. Центральный, 8
3.9 км
Тромболик-Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №20
Технолог
25,63
Экономия при брони: -1,45 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 1 мин
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 20/1
4.0 км
Тромболик-Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №20
Технолог
25,41
Экономия при брони: -1,24 грн