Тромболик-Кардио (Trombolik-Cardio)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 62 аптеках в Львов
D.s.
Закрыто
Открывается через 9 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Тромболик-Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №20
Технолог
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 9 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Тромболик-Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №20
Технолог
23,99
Экономия при брони: -1,49 грн
Пульс
Закрыто
Открывается через 9 мин
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Тромболик-Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №20
Технолог
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 9 мин
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Тромболик-Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №20
Технолог
Подорожник
Закрыто
Открывается через 9 мин
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Тромболик-Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №20
Технолог
Аптека шар@
Закрыто
Открывается через 9 мин
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Тромболик-Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №20
Технолог
23,29
Экономия при брони: -1,42 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 9 мин
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Тромболик-Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №20
Технолог
26,06
Экономия при брони: -3,28 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Тромболик-Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №20
Технолог
D.s.
Закрыто
Открывается через 9 мин
Львов, ул. Базарная, 11
0.8 км
Тромболик-Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №20
Технолог
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Тромболик-Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №20
Технолог
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 9 мин
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Тромболик-Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №20
Технолог
Подорожник
Закрыто
Открывается через 9 мин
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Тромболик-Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №20
Технолог
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 9 мин
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Тромболик-Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №20
Технолог
23,47
Экономия при брони: -1,19 грн
Пульс
Львов, ул. Михновских, 31-А
1.0 км
Тромболик-Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №20
Технолог
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 9 мин
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Тромболик-Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №20
Технолог
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 9 мин
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
Тромболик-Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №20
Технолог
23,44
Экономия при брони: -0,81 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Федьковича, 21
1.2 км
Тромболик-Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №20
Технолог
23,45
Экономия при брони: -1,31 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 9 мин
Львов, ул. Зеленая, 1
1.4 км
Тромболик-Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №20
Технолог
23,06
Экономия при брони: -1,51 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 159
1.4 км
Тромболик-Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №20
Технолог
Пульс
Львов, ул. Моршинская, 2
1.4 км
Тромболик-Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №20
Технолог