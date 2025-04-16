Тромболик-Кардио (Trombolik-Cardio)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 105 аптеках в Кривой Рог
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Тромболик-Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №20
Технолог
21,44
Экономия при брони: -1,29 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Тромболик-Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №20
Технолог
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Тромболик-Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №20
Технолог
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Тромболик-Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №20
Технолог
23,83
Экономия при брони: -1,15 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Тромболик-Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №20
Технолог
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Тромболик-Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №20
Технолог
25,67
Экономия при брони: -5,56 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Тромболик-Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №20
Технолог
25,92
Экономия при брони: -3,05 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Тромболик-Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №20
Технолог
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Тромболик-Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №20
Технолог
25,88
Экономия при брони: -3,07 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Тромболик-Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №20
Технолог
23,82
Экономия при брони: -1,01 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Тромболик-Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №20
Технолог
1 социальна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Дудаева Джохара, 8
1.0 км
Тромболик-Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №20
Технолог
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Тромболик-Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №20
Технолог
22,20
Экономия при брони: -0,88 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Тромболик-Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №20
Технолог
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Тромболик-Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №20
Технолог
24,06
Экономия при брони: -1,07 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Бандеры Степана, 8
1.4 км
Тромболик-Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №20
Технолог
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Тромболик-Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №20
Технолог
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 47
1.7 км
Тромболик-Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №20
Технолог
22,42
Экономия при брони: -1,15 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, ул. Соборности, 34
1.8 км
Тромболик-Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №20
Технолог
23,80
Экономия при брони: -0,99 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 38
1.8 км
Тромболик-Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №20
Технолог