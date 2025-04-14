Тромболик-Кардио (Trombolik-Cardio)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 184 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 51
0.3 км
Тромболик-Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №20
Технолог
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Тромболик-Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №20
Технолог
22,73
Экономия при брони: -0,85 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Тромболик-Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №20
Технолог
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Тромболик-Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №20
Технолог
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Тромболик-Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №20
Технолог
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Тромболик-Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №20
Технолог
22,60
Экономия при брони: -0,80 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Тромболик-Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №20
Технолог
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Тромболик-Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №20
Технолог
25,81
Экономия при брони: -3,04 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
1.1 км
Тромболик-Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №20
Технолог
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
1.2 км
Тромболик-Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №20
Технолог
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
1.2 км
Тромболик-Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №20
Технолог
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 1
1.3 км
Тромболик-Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №20
Технолог
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Тромболик-Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №20
Технолог
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Тромболик-Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №20
Технолог
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Сумская / Гиршмана, 44/2
1.3 км
Тромболик-Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №20
Технолог
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Тромболик-Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №20
Технолог
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Тарасовская, 3
1.6 км
Тромболик-Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №20
Технолог
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 38
1.7 км
Тромболик-Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №20
Технолог
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 39
1.7 км
Тромболик-Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №20
Технолог
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Сумская, 41/2
1.8 км
Тромболик-Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №20
Технолог