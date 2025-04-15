Тромболик-Кардио (Trombolik-Cardio)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 138 аптеках в Днепр
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Тромболик-Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №20
Технолог
26,02
Экономия при брони: -1,66 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Тромболик-Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №20
Технолог
23,07
Экономия при брони: -1,57 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
2.0 км
Тромболик-Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №20
Технолог
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Тромболик-Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №20
Технолог
25,68
Экономия при брони: -2,11 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Тромболик-Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №20
Технолог
24,29
Экономия при брони: -1,48 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Тромболик-Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №20
Технолог
23,28
Экономия при брони: -0,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Тромболик-Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №20
Технолог
23,73
Экономия при брони: -1,24 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Тромболик-Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №20
Технолог
22,01
Экономия при брони: -1,31 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Тромболик-Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №20
Технолог
23,97
Экономия при брони: -1,02 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Тромболик-Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №20
Технолог
21,28
Экономия при брони: -0,82 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
3.5 км
Тромболик-Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №20
Технолог
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Тромболик-Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №20
Технолог
22,71
Экономия при брони: -1,21 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Тромболик-Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №20
Технолог
23,76
Экономия при брони: -0,84 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 4/6
3.7 км
Тромболик-Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №20
Технолог
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
3.7 км
Тромболик-Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №20
Технолог
24,02
Экономия при брони: -1,22 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 10-А
3.8 км
Тромболик-Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №20
Технолог
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
3.8 км
Тромболик-Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №20
Технолог
24,08
Экономия при брони: -1,27 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
4.0 км
Тромболик-Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №20
Технолог
22,95
Экономия при брони: -1,49 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
4.2 км
Тромболик-Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №20
Технолог
22,71
Экономия при брони: -1,30 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 125
4.2 км
Тромболик-Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №20
Технолог
24,41
Экономия при брони: -1,56 грн