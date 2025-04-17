Тромболик-Кардио (Trombolik-Cardio)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 65 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Тромболик-Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №20
Технолог
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Тромболик-Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №20
Технолог
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Тромболик-Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №20
Технолог
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Тромболик-Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №20
Технолог
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Тромболик-Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №20
Технолог
22,28
Экономия при брони: -1,50 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Тромболик-Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №20
Технолог
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Тромболик-Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №20
Технолог
25,67
Экономия при брони: -3,08 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Тромболик-Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №20
Технолог
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Тромболик-Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №20
Технолог
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Тромболик-Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №20
Технолог
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Тромболик-Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №20
Технолог
25,54
Экономия при брони: -2,56 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Тромболик-Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №20
Технолог
23,00
Экономия при брони: -1,10 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Тромболик-Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №20
Технолог
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Тромболик-Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №20
Технолог
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Тромболик-Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №20
Технолог
23,02
Экономия при брони: -1,39 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Тромболик-Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №20
Технолог
23,00
Экономия при брони: -1,10 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Тромболик-Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №20
Технолог
22,72
Экономия при брони: -0,83 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Тромболик-Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №20
Технолог
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Тромболик-Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №20
Технолог
23,01
Экономия при брони: -0,88 грн
Аптека копейка
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 15-А
0.9 км
Тромболик-Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер №20
Технолог
20,62
Экономия при брони: -0,76 грн