Киев
Нейродар® (Neurodar)

Нейродар® (Neurodar)

Запорожье (адрес не указан)
Искать на карте
Доступно в 210 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Открыто
Закроется через 25 мин
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Нейродар® раствор для инъекций 500 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Amaxa
801,50 грн
Нейродар® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №30
Amaxa
648,32
Экономия при брони: -79,44 грн
568,88 грн
Нейродар® раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Amaxa
1050,00
Экономия при брони: -118,00 грн
932,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Нейродар® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №30
Amaxa
1002,00
Экономия при брони: -121,20 грн
880,80 грн
Нейродар® раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Amaxa
1093,31
Экономия при брони: -133,31 грн
960,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Нейродар® раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Amaxa
1065,00
Экономия при брони: -105,00 грн
960,00 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
Нейродар® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №30
Amaxa
944,61 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Нейродар® раствор для инъекций 500 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Amaxa
800,65
Экономия при брони: -82,11 грн
718,54 грн
Нейродар® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №30
Amaxa
1048,12
Экономия при брони: -90,43 грн
957,69 грн
Нейродар® раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Amaxa
1091,79
Экономия при брони: -81,39 грн
1010,40 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Нейродар® раствор для инъекций 500 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Amaxa
801,50 грн
Нейродар® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №30
Amaxa
1055,98
Экономия при брони: -57,44 грн
998,54 грн
Нейродар® раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Amaxa
917,70
Экономия при брони: -75,50 грн
842,19 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Нейродар® раствор для инъекций 500 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Amaxa
728,30 грн
Нейродар® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №30
Amaxa
861,80 грн
Нейродар® раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Amaxa
187,96 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Нейродар® раствор для инъекций 500 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Amaxa
801,50 грн
Нейродар® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №30
Amaxa
1009,80
Экономия при брони: -56,10 грн
953,70 грн
Нейродар® раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Amaxa
1095,10
Экономия при брони: -52,80 грн
1042,30 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Нейродар® раствор для инъекций 500 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Amaxa
750,00
Экономия при брони: -233,00 грн
517,00 грн
Нейродар® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №30
Amaxa
939,00
Экономия при брони: -58,20 грн
880,80 грн
Нейродар® раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Amaxa
1065,00
Экономия при брони: -105,00 грн
960,00 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Нейродар® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №30
Amaxa
956,31 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Нейродар® раствор для инъекций 500 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Amaxa
801,50 грн
Нейродар® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №30
Amaxa
939,00
Экономия при брони: -86,10 грн
852,90 грн
Нейродар® раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Amaxa
1065,00
Экономия при брони: -58,00 грн
1007,00 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Нейродар® раствор для инъекций 500 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Amaxa
805,60
Экономия при брони: -53,10 грн
752,50 грн
Нейродар® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №30
Amaxa
687,61
Экономия при брони: -51,49 грн
636,12 грн
Нейродар® раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Amaxa
1122,20
Экономия при брони: -79,90 грн
1042,30 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Нейродар® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №30
Amaxa
969,09 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Нейродар® раствор для инъекций 500 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Amaxa
801,50 грн
Нейродар® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №30
Amaxa
1042,88
Экономия при брони: -57,18 грн
985,70 грн
Нейродар® раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Amaxa
1096,68
Экономия при брони: -55,04 грн
1041,64 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
2.8 км
Нейродар® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №30
Amaxa
600,87 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Нейродар® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №30
Amaxa
1009,80
Экономия при брони: -56,10 грн
953,70 грн
Нейродар® раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Amaxa
876,08
Экономия при брони: -42,24 грн
833,84 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Нейродар® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №30
Amaxa
907,00 грн
Нейродар® раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Amaxa
960,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Нейродар® раствор для инъекций 500 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Amaxa
801,50 грн
Нейродар® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №30
Amaxa
1060,62
Экономия при брони: -137,32 грн
923,30 грн
Нейродар® раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Amaxa
1146,90
Экономия при брони: -139,85 грн
1007,05 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Нейродар® раствор для инъекций 500 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Amaxa
801,50 грн
Нейродар® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №30
Amaxa
1044,59
Экономия при брони: -134,15 грн
910,44 грн
Нейродар® раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Amaxa
1124,39
Экономия при брони: -142,70 грн
981,69 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Нейродар® раствор для инъекций 500 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Amaxa
801,50 грн
Нейродар® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №30
Amaxa
1056,79
Экономия при брони: -105,40 грн
951,39 грн
Нейродар® раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Amaxa
1168,97
Экономия при брони: -150,84 грн
1018,13 грн
ГлавнаяКорзинаИзбранное