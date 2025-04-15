Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 210 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Открыто
Закроется через 25 мин
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Нейродар® раствор для инъекций 500 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Amaxa
801,50 грн
Нейродар® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №30
Amaxa
648,32
Экономия при брони: -79,44 грн
Нейродар® раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Amaxa
1050,00
Экономия при брони: -118,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Нейродар® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №30
Amaxa
1002,00
Экономия при брони: -121,20 грн
Нейродар® раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Amaxa
1093,31
Экономия при брони: -133,31 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Нейродар® раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Amaxa
1065,00
Экономия при брони: -105,00 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
Нейродар® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №30
Amaxa
Аптека низких цен
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Нейродар® раствор для инъекций 500 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Amaxa
800,65
Экономия при брони: -82,11 грн
Нейродар® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №30
Amaxa
1048,12
Экономия при брони: -90,43 грн
Нейродар® раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Amaxa
1091,79
Экономия при брони: -81,39 грн
1010,40 грн
Аптека шар@
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Нейродар® раствор для инъекций 500 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Amaxa
801,50 грн
Нейродар® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №30
Amaxa
1055,98
Экономия при брони: -57,44 грн
Нейродар® раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Amaxa
917,70
Экономия при брони: -75,50 грн
Мед-сервис
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Нейродар® раствор для инъекций 500 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Amaxa
Нейродар® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №30
Amaxa
Нейродар® раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Amaxa
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Нейродар® раствор для инъекций 500 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Amaxa
801,50 грн
Нейродар® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №30
Amaxa
1009,80
Экономия при брони: -56,10 грн
Нейродар® раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Amaxa
1095,10
Экономия при брони: -52,80 грн
1042,30 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Нейродар® раствор для инъекций 500 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Amaxa
750,00
Экономия при брони: -233,00 грн
Нейродар® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №30
Amaxa
939,00
Экономия при брони: -58,20 грн
Нейродар® раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Amaxa
1065,00
Экономия при брони: -105,00 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Нейродар® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №30
Amaxa
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Нейродар® раствор для инъекций 500 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Amaxa
801,50 грн
Нейродар® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №30
Amaxa
939,00
Экономия при брони: -86,10 грн
Нейродар® раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Amaxa
1065,00
Экономия при брони: -58,00 грн
1007,00 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Нейродар® раствор для инъекций 500 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Amaxa
805,60
Экономия при брони: -53,10 грн
Нейродар® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №30
Amaxa
687,61
Экономия при брони: -51,49 грн
Нейродар® раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Amaxa
1122,20
Экономия при брони: -79,90 грн
1042,30 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Нейродар® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №30
Amaxa
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Нейродар® раствор для инъекций 500 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Amaxa
801,50 грн
Нейродар® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №30
Amaxa
1042,88
Экономия при брони: -57,18 грн
Нейродар® раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Amaxa
1096,68
Экономия при брони: -55,04 грн
1041,64 грн
Мед-сервис
Запорожье, просп. Соборный, 144
2.8 км
Нейродар® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №30
Amaxa
Подорожник
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Нейродар® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №30
Amaxa
1009,80
Экономия при брони: -56,10 грн
Нейродар® раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Amaxa
876,08
Экономия при брони: -42,24 грн
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Нейродар® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №30
Amaxa
Нейродар® раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Amaxa
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Нейродар® раствор для инъекций 500 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Amaxa
801,50 грн
Нейродар® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №30
Amaxa
1060,62
Экономия при брони: -137,32 грн
Нейродар® раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Amaxa
1146,90
Экономия при брони: -139,85 грн
1007,05 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Нейродар® раствор для инъекций 500 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Amaxa
801,50 грн
Нейродар® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №30
Amaxa
1044,59
Экономия при брони: -134,15 грн
Нейродар® раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Amaxa
1124,39
Экономия при брони: -142,70 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Нейродар® раствор для инъекций 500 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Amaxa
801,50 грн
Нейродар® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №30
Amaxa
1056,79
Экономия при брони: -105,40 грн
Нейродар® раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Amaxa
1168,97
Экономия при брони: -150,84 грн
1018,13 грн