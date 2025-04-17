Винница (адрес не указан)
Доступно в 115 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Нейродар® раствор для инъекций 500 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Amaxa
806,34
Экономия при брони: -103,37 грн
Нейродар® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №30
Amaxa
1055,58
Экономия при брони: -132,51 грн
Нейродар® раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Amaxa
1199,04
Экономия при брони: -200,37 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Нейродар® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №30
Amaxa
Нейродар® раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Amaxa
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Нейродар® раствор для инъекций 500 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Amaxa
801,50 грн
Нейродар® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №30
Amaxa
999,70
Экономия при брони: -28,80 грн
Нейродар® раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Amaxa
1095,10
Экономия при брони: -25,90 грн
1069,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Нейродар® раствор для инъекций 500 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Amaxa
535,85
Экономия при брони: -32,37 грн
Нейродар® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №30
Amaxa
1072,81
Экономия при брони: -131,45 грн
Нейродар® раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Amaxa
1154,77
Экономия при брони: -173,82 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Нейродар® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №30
Amaxa
Нейродар® раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Amaxa
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Нейродар® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №30
Amaxa
1009,80
Экономия при брони: -38,90 грн
Нейродар® раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Amaxa
1097,20
Экономия при брони: -28,00 грн
1069,20 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 31
0.2 км
Нейродар® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №30
Amaxa
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Нейродар® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №30
Amaxa
Нейродар® раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Amaxa
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Нейродар® раствор для инъекций 500 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Amaxa
Нейродар® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №30
Amaxa
1030,90
Экономия при брони: -60,00 грн
Нейродар® раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Amaxa
1111,80
Экономия при брони: -42,60 грн
1069,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Нейродар® раствор для инъекций 500 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Amaxa
801,50 грн
Нейродар® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №30
Amaxa
688,21
Экономия при брони: -40,62 грн
Нейродар® раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Amaxa
1069,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Нейродар® раствор для инъекций 500 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Amaxa
801,50 грн
Нейродар® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №30
Amaxa
1087,76
Экономия при брони: -125,76 грн
Нейродар® раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Amaxa
1146,95
Экономия при брони: -150,46 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 05:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Нейродар® раствор для инъекций 500 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Amaxa
Нейродар® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №30
Amaxa
Нейродар® раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Amaxa
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Нейродар® раствор для инъекций 500 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Amaxa
801,50 грн
Нейродар® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №30
Amaxa
1096,71
Экономия при брони: -155,35 грн
Нейродар® раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Amaxa
946,43
Экономия при брони: -116,94 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Нейродар® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №30
Amaxa
Нейродар® раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Amaxa
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Нейродар® раствор для инъекций 500 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Amaxa
801,50 грн
Нейродар® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №30
Amaxa
998,80
Экономия при брони: -27,90 грн
Нейродар® раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Amaxa
1095,10
Экономия при брони: -25,90 грн
1069,20 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Нейродар® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №30
Amaxa
1072,66
Экономия при брони: -110,37 грн
Нейродар® раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Amaxa
1154,07
Экономия при брони: -116,26 грн
1037,81 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Нейродар® раствор для инъекций 500 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Amaxa
526,79
Экономия при брони: -23,31 грн
Нейродар® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №30
Amaxa
1054,67
Экономия при брони: -135,88 грн
Нейродар® раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Amaxa
693,70
Экономия при брони: -95,32 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Нейродар® раствор для инъекций 500 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Amaxa
801,50 грн
Нейродар® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №30
Amaxa
1009,80
Экономия при брони: -38,90 грн
Нейродар® раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Amaxa
1099,40
Экономия при брони: -30,20 грн
1069,20 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Нейродар® раствор для инъекций 500 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Amaxa
826,93
Экономия при брони: -129,43 грн
Нейродар® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №30
Amaxa
1062,73
Экономия при брони: -143,91 грн
Нейродар® раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Amaxa
926,16
Экономия при брони: -83,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Нейродар® раствор для инъекций 500 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Amaxa
801,50 грн
Нейродар® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №30
Amaxa
1067,60
Экономия при брони: -105,31 грн
Нейродар® раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Amaxa
1122,76
Экономия при брони: -128,46 грн