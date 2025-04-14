Одесса (адрес не указан)
Доступно в 274 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Нейродар® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №30
Amaxa
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Нейродар® раствор для инъекций 500 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Amaxa
Нейродар® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №30
Amaxa
Нейродар® раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Amaxa
1024,00 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Нейродар® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №30
Amaxa
Нейродар® раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Amaxa
1021,50 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Нейродар® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №30
Amaxa
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Нейродар® раствор для инъекций 500 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Amaxa
805,60 грн
Нейродар® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №30
Amaxa
1056,69
Экономия при брони: -57,07 грн
Нейродар® раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Amaxa
1137,41
Экономия при брони: -102,66 грн
1034,75 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
1.8 км
Нейродар® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №30
Amaxa
Аптекарь
Одесса, ул. Бугаевская, 21-В
1.8 км
Нейродар® раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Amaxa
1090,30 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Пишоновская, 20/2
2.0 км
Нейродар® раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Amaxa
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Нейродар® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №30
Amaxa
1046,71
Экономия при брони: -80,56 грн
Нейродар® раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Amaxa
1171,15
Экономия при брони: -43,31 грн
1127,84 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Колонтаевская, 12
2.6 км
Нейродар® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №30
Amaxa
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Нейродар® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №30
Amaxa
1052,86
Экономия при брони: -80,30 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
2.6 км
Нейродар® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №30
Amaxa
Нейродар® раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Amaxa
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Нейродар® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №30
Amaxa
Нейродар® раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Amaxa
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Нейродар® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №30
Amaxa
1036,45
Экономия при брони: -112,14 грн
Нейродар® раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Amaxa
450,28
Экономия при брони: -48,68 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Нейродар® раствор для инъекций 500 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Amaxa
805,60 грн
Нейродар® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №30
Amaxa
1031,80
Экономия при брони: -61,00 грн
Нейродар® раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Amaxa
685,26
Экономия при брони: -59,10 грн
Софья
Одесса, ул. Муратовой Киры, 32
2.8 км
Нейродар® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №30
Amaxa
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Нейродар® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №30
Amaxa
Нейродар® раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Amaxa
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Нейродар® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №30
Amaxa
Нейродар® раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Amaxa
1001,00 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Михайловская, 8/4
2.8 км
Нейродар® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №30
Amaxa
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Нейродар® раствор для инъекций 500 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Amaxa
805,60 грн
Нейродар® раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Amaxa
425,61
Экономия при брони: -35,02 грн
Нейродар® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №30
Amaxa
1009,70 грн