Николаев (адрес не указан)
Доступно в 122 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Нейродар® раствор для инъекций 500 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Amaxa
785,54
Экономия при брони: -94,43 грн
Нейродар® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №30
Amaxa
1048,54
Экономия при брони: -34,09 грн
1014,45 грн
Нейродар® раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Amaxa
1165,94
Экономия при брони: -37,90 грн
1128,04 грн
Аптека
Николаев, ул. Корабелов, 14-В
2.7 км
Нейродар® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №30
Amaxa
1002,63 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Нейродар® раствор для инъекций 500 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Amaxa
801,50 грн
Нейродар® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №30
Amaxa
996,60
Экономия при брони: -33,40 грн
Нейродар® раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Amaxa
1093,30
Экономия при брони: -40,80 грн
1052,50 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Нейродар® раствор для инъекций 500 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Amaxa
801,50 грн
Нейродар® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №30
Amaxa
702,22
Экономия при брони: -57,08 грн
Нейродар® раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Amaxa
1139,18
Экономия при брони: -78,90 грн
1060,28 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Нейродар® раствор для инъекций 500 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Amaxa
Нейродар® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №30
Amaxa
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Нейродар® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №30
Amaxa
Нейродар® раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Amaxa
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Нейродар® раствор для инъекций 500 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Amaxa
Нейродар® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №30
Amaxa
Нейродар® раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Amaxa
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Нейродар® раствор для инъекций 500 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Amaxa
Нейродар® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №30
Amaxa
Нейродар® раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Amaxa
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Нейродар® раствор для инъекций 500 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Amaxa
801,50 грн
Нейродар® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №30
Amaxa
996,60
Экономия при брони: -33,40 грн
Нейродар® раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Amaxa
1093,30
Экономия при брони: -40,80 грн
1052,50 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Нейродар® раствор для инъекций 500 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Amaxa
801,50 грн
Нейродар® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №30
Amaxa
1063,94
Экономия при брони: -96,58 грн
Нейродар® раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Amaxa
1139,94
Экономия при брони: -121,57 грн
1018,37 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Нейродар® раствор для инъекций 500 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Amaxa
801,50 грн
Нейродар® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №30
Amaxa
1101,24
Экономия при брони: -133,88 грн
Нейродар® раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Amaxa
1158,13
Экономия при брони: -139,76 грн
1018,37 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Нейродар® раствор для инъекций 500 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Amaxa
801,50 грн
Нейродар® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №30
Amaxa
1009,40
Экономия при брони: -46,20 грн
Нейродар® раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Amaxa
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Нейродар® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №30
Amaxa
Нейродар® раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Amaxa
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Нейродар® раствор для инъекций 500 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Amaxa
801,50 грн
Нейродар® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №30
Amaxa
1031,80
Экономия при брони: -68,60 грн
Нейродар® раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Amaxa
1140,90
Экономия при брони: -88,40 грн
1052,50 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Нейродар® раствор для инъекций 500 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Amaxa
801,50 грн
Нейродар® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №30
Amaxa
1009,80
Экономия при брони: -46,60 грн
Нейродар® раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Amaxa
1141,90
Экономия при брони: -89,40 грн
1052,50 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Нейродар® раствор для инъекций 500 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Amaxa
801,50 грн
Нейродар® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №30
Amaxa
1094,24
Экономия при брони: -153,21 грн
Нейродар® раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Amaxa
1116,57
Экономия при брони: -122,90 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Нейродар® раствор для инъекций 500 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Amaxa
Нейродар® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №30
Amaxa
Нейродар® раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Amaxa
1028,95 грн
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Нейродар® раствор для инъекций 500 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Amaxa
801,50 грн
Нейродар® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №30
Amaxa
1064,04
Экономия при брони: -109,32 грн
Нейродар® раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Amaxa
1155,88
Экономия при брони: -115,92 грн
1039,96 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Нейродар® раствор для инъекций 500 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Amaxa
801,50 грн
Нейродар® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №30
Amaxa
714,07
Экономия при брони: -77,65 грн
Нейродар® раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Amaxa
1131,75
Экономия при брони: -91,79 грн
1039,96 грн
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Нейродар® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №30
Amaxa
999,70
Экономия при брони: -36,50 грн