Львов (адрес не указан)
Доступно в 172 аптеках в Львов
Аптека нц
Закрыто
Открывается через 9 мин
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Нейродар® раствор для инъекций 500 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Amaxa
805,60 грн
Нейродар® раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Amaxa
1147,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 9 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Нейродар® раствор для инъекций 500 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Amaxa
805,60 грн
Нейродар® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №30
Amaxa
1092,18
Экономия при брони: -124,58 грн
Нейродар® раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Amaxa
1147,60 грн
Пульс
Закрыто
Открывается через 9 мин
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Нейродар® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №30
Amaxa
1009,40 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 9 мин
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Нейродар® раствор для инъекций 500 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Amaxa
805,60 грн
Нейродар® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №30
Amaxa
1009,40
Экономия при брони: -87,10 грн
Нейродар® раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Amaxa
1107,20
Экономия при брони: -98,20 грн
1009,00 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 9 мин
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Нейродар® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №30
Amaxa
Нейродар® раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Amaxa
1024,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 9 мин
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Нейродар® раствор для инъекций 500 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Amaxa
805,60 грн
Нейродар® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №30
Amaxa
999,70
Экономия при брони: -77,40 грн
Нейродар® раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Amaxa
1095,10
Экономия при брони: -86,10 грн
1009,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 9 мин
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Нейродар® раствор для инъекций 500 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Amaxa
805,60 грн
Нейродар® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №30
Amaxa
998,80
Экономия при брони: -76,50 грн
Нейродар® раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Amaxa
1095,10
Экономия при брони: -86,10 грн
1009,00 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Львов, просп. Свободы, 33
0.7 км
Нейродар® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №30
Amaxa
Аптека шар@
Закрыто
Открывается через 9 мин
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Нейродар® раствор для инъекций 500 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Amaxa
805,60 грн
Нейродар® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №30
Amaxa
1089,30
Экономия при брони: -122,85 грн
Нейродар® раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Amaxa
1147,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 9 мин
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Нейродар® раствор для инъекций 500 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Amaxa
805,60 грн
Нейродар® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №30
Amaxa
1058,13
Экономия при брони: -134,22 грн
Нейродар® раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Amaxa
1147,60 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Нейродар® раствор для инъекций 500 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Amaxa
805,60 грн
Нейродар® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №30
Amaxa
666,80
Экономия при брони: -51,63 грн
Нейродар® раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Amaxa
1095,10
Экономия при брони: -86,10 грн
1009,00 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Нейродар® раствор для инъекций 500 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Amaxa
760,80
Экономия при брони: -181,80 грн
Нейродар® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №30
Amaxa
999,30
Экономия при брони: -77,00 грн
Нейродар® раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Amaxa
1052,70
Экономия при брони: -43,70 грн
1009,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 9 мин
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Нейродар® раствор для инъекций 500 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Amaxa
764,30
Экономия при брони: -185,30 грн
Нейродар® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №30
Amaxa
967,50
Экономия при брони: -45,20 грн
Нейродар® раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Amaxa
1103,80
Экономия при брони: -94,80 грн
1009,00 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Нейродар® раствор для инъекций 500 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Amaxa
764,30
Экономия при брони: -185,30 грн
Нейродар® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №30
Amaxa
Нейродар® раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Amaxa
1099,40
Экономия при брони: -90,40 грн
1009,00 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 9 мин
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Нейродар® раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Amaxa
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 9 мин
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Нейродар® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №30
Amaxa
Нейродар® раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Amaxa
Подорожник
Закрыто
Открывается через 9 мин
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Нейродар® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №30
Amaxa
645,32
Экономия при брони: -30,15 грн
Нейродар® раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Amaxa
1009,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 9 мин
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Нейродар® раствор для инъекций 500 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Amaxa
805,60 грн
Нейродар® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №30
Amaxa
Нейродар® раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Amaxa
1107,20
Экономия при брони: -98,20 грн
1009,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 9 мин
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Нейродар® раствор для инъекций 500 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Amaxa
805,60 грн
Нейродар® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №30
Amaxa
967,50
Экономия при брони: -45,20 грн
Нейродар® раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Amaxa
1051,60
Экономия при брони: -42,60 грн
1009,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 9 мин
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Нейродар® раствор для инъекций 500 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Amaxa
846,51
Экономия при брони: -42,84 грн
Нейродар® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №30
Amaxa
701,42
Экономия при брони: -85,28 грн
Нейродар® раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Amaxa
1100,70
Экономия при брони: -66,69 грн
1034,01 грн