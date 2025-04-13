Киев (адрес не указан)
Доступно в 779 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Нейродар® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №30
Amaxa
Нейродар® раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Amaxa
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Нейродар® раствор для инъекций 500 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Amaxa
Нейродар® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №30
Amaxa
Нейродар® раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Amaxa
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Нейродар® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №30
Amaxa
Нейродар® раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Amaxa
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Нейродар® раствор для инъекций 500 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Amaxa
Нейродар® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №30
Amaxa
Нейродар® раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Amaxa
Подорожник
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Нейродар® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №30
Amaxa
1030,90
Экономия при брони: -58,40 грн
Нейродар® раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Amaxa
1095,10
Экономия при брони: -38,40 грн
1056,70 грн
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Нейродар® раствор для инъекций 500 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Amaxa
805,60 грн
Нейродар® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №30
Amaxa
998,80
Экономия при брони: -29,80 грн
Нейродар® раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Amaxa
1074,70
Экономия при брони: -27,20 грн
1047,50 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Нейродар® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №30
Amaxa
Нейродар® раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Amaxa
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Нейродар® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №30
Amaxa
1118,40
Экономия при брони: -169,91 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Нейродар® раствор для инъекций 500 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Amaxa
805,60 грн
Нейродар® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №30
Amaxa
1049,83
Экономия при брони: -83,68 грн
Нейродар® раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Amaxa
912,35
Экономия при брони: -100,50 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Нейродар® раствор для инъекций 500 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Amaxa
Нейродар® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №30
Amaxa
Нейродар® раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Amaxa
Аптека оптовых цен
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Нейродар® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №30
Amaxa
Нейродар® раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Amaxa
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Нейродар® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №30
Amaxa
1100,50
Экономия при брони: -167,27 грн
Нейродар® раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Amaxa
1246,47
Экономия при брони: -45,32 грн
1201,15 грн
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Нейродар® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №30
Amaxa
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Нейродар® раствор для инъекций 500 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Amaxa
Нейродар® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №30
Amaxa
Нейродар® раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Amaxa
1044,90 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Нейродар® раствор для инъекций 500 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Amaxa
805,60 грн
Нейродар® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №30
Amaxa
1064,65
Экономия при брони: -126,48 грн
Нейродар® раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Amaxa
1204,07
Экономия при брони: -109,68 грн
1094,39 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Нейродар® раствор для инъекций 500 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Amaxa
805,60 грн
Нейродар® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №30
Amaxa
1031,80
Экономия при брони: -62,80 грн
Нейродар® раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Amaxa
1047,50 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Нейродар® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №30
Amaxa
Нейродар® раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Amaxa
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Нейродар® раствор для инъекций 500 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Amaxa
Нейродар® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №30
Amaxa
Нейродар® раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Amaxa
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Нейродар® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №30
Amaxa
Нейродар® раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Amaxa
1007,00 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Нейродар® раствор для инъекций 500 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Amaxa
805,60 грн
Нейродар® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №30
Amaxa
1041,26
Экономия при брони: -73,46 грн
Нейродар® раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Amaxa
1136,30
Экономия при брони: -116,24 грн
1020,06 грн