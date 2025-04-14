Днепр (адрес не указан)
Доступно в 228 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Нейродар® раствор для инъекций 500 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Amaxa
805,60 грн
Нейродар® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №30
Amaxa
1077,27
Экономия при брони: -67,83 грн
1009,44 грн
Нейродар® раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Amaxa
1147,60 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Нейродар® раствор для инъекций 500 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Amaxa
805,60 грн
Нейродар® раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Amaxa
1158,25
Экономия при брони: -175,03 грн
Нейродар® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №30
Amaxa
1076,54
Экономия при брони: -80,21 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Нейродар® раствор для инъекций 500 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Amaxa
805,60 грн
Нейродар® раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Amaxa
1163,04
Экономия при брони: -220,12 грн
Нейродар® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №30
Amaxa
1076,04
Экономия при брони: -101,03 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
2.0 км
Нейродар® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №30
Amaxa
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Нейродар® раствор для инъекций 500 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Amaxa
765,00
Экономия при брони: -149,50 грн
Нейродар® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №30
Amaxa
1009,40
Экономия при брони: -97,80 грн
Нейродар® раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Amaxa
994,40
Экономия при брони: -0,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Нейродар® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №30
Amaxa
Нейродар® раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Amaxa
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Нейродар® раствор для инъекций 500 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Amaxa
805,60 грн
Нейродар® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №30
Amaxa
1042,95
Экономия при брони: -114,94 грн
Нейродар® раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Amaxa
1127,52
Экономия при брони: -92,40 грн
1035,12 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Нейродар® раствор для инъекций 500 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Amaxa
805,60 грн
Нейродар® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №30
Amaxa
715,61
Экономия при брони: -71,87 грн
Нейродар® раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Amaxa
1160,85
Экономия при брони: -116,05 грн
1044,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Нейродар® раствор для инъекций 500 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Amaxa
805,60 грн
Нейродар® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №30
Amaxa
Нейродар® раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Amaxa
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Нейродар® раствор для инъекций 500 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Amaxa
792,31
Экономия при брони: -28,87 грн
Нейродар® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №30
Amaxa
1043,99
Экономия при брони: -109,62 грн
Нейродар® раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Amaxa
1147,60 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Нейродар® раствор для инъекций 500 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Amaxa
Нейродар® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №30
Amaxa
Нейродар® раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Amaxa
1001,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Нейродар® раствор для инъекций 500 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Amaxa
805,60 грн
Нейродар® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №30
Amaxa
1063,44
Экономия при брони: -79,03 грн
Нейродар® раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Amaxa
1144,68
Экономия при брони: -109,56 грн
1035,12 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Нейродар® раствор для инъекций 500 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Amaxa
805,60 грн
Нейродар® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №30
Amaxa
1051,53
Экономия при брони: -53,89 грн
Нейродар® раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Amaxa
1147,66
Экономия при брони: -137,44 грн
1010,22 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Нейродар® раствор для инъекций 500 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Amaxa
523,22
Экономия при брони: -19,74 грн
Нейродар® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №30
Amaxa
1037,85
Экономия при брони: -92,44 грн
Нейродар® раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Amaxa
1132,73
Экономия при брони: -87,93 грн
1044,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Нейродар® раствор для инъекций 500 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Amaxa
531,78
Экономия при брони: -28,30 грн
Нейродар® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №30
Amaxa
1054,83
Экономия при брони: -109,42 грн
Нейродар® раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Amaxa
1135,42
Экономия при брони: -137,70 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Нейродар® раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Amaxa
1026,00 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Нейродар® раствор для инъекций 500 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Amaxa
503,84
Экономия при брони: -16,14 грн
Нейродар® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №30
Amaxa
1063,06
Экономия при брони: -76,32 грн
Нейродар® раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Amaxa
1126,08
Экономия при брони: -113,32 грн
1012,76 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
3.5 км
Нейродар® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №30
Amaxa
Нейродар® раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Amaxa
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 85-А
3.6 км
Нейродар® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №30
Amaxa
Нейродар® раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Amaxa
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Нейродар® раствор для инъекций 500 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Amaxa
805,60 грн
Нейродар® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №30
Amaxa
1078,12
Экономия при брони: -83,33 грн
Нейродар® раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Amaxa
1166,39
Экономия при брони: -100,33 грн
1066,06 грн