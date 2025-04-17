Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 95 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Нейродар® раствор для инъекций 500 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Amaxa
311,76
Экономия при брони: -32,00 грн
Нейродар® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №30
Amaxa
648,26
Экономия при брони: -15,47 грн
Нейродар® раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Amaxa
1143,10
Экономия при брони: -83,90 грн
1059,20 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Нейродар® раствор для инъекций 500 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Amaxa
Нейродар® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №30
Amaxa
Нейродар® раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Amaxa
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Нейродар® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №30
Amaxa
904,43
Экономия при брони: -27,13 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Нейродар® раствор для инъекций 500 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Amaxa
Нейродар® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №30
Amaxa
Нейродар® раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Amaxa
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Нейродар® раствор для инъекций 500 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Amaxa
779,40
Экономия при брони: -80,00 грн
Нейродар® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №30
Amaxa
999,70
Экономия при брони: -51,00 грн
Нейродар® раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Amaxa
1098,30
Экономия при брони: -39,10 грн
1059,20 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Нейродар® раствор для инъекций 500 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Amaxa
Нейродар® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №30
Amaxa
1009,40
Экономия при брони: -60,70 грн
Нейродар® раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Amaxa
1099,80
Экономия при брони: -40,60 грн
1059,20 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Нейродар® раствор для инъекций 500 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Amaxa
814,88
Экономия при брони: -128,51 грн
Нейродар® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №30
Amaxa
1074,43
Экономия при брони: -132,91 грн
Нейродар® раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Amaxa
1156,50
Экономия при брони: -153,24 грн
1003,26 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Нейродар® раствор для инъекций 500 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Amaxa
801,40 грн
Нейродар® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №30
Amaxa
673,27
Экономия при брони: -40,49 грн
Нейродар® раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Amaxa
1136,90
Экономия при брони: -77,70 грн
1059,20 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Нейродар® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №30
Amaxa
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Нейродар® раствор для инъекций 500 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Amaxa
844,72
Экономия при брони: -45,10 грн
Нейродар® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №30
Amaxa
1064,85
Экономия при брони: -121,23 грн
Нейродар® раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Amaxa
1119,78
Экономия при брони: -77,49 грн
1042,29 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Нейродар® раствор для инъекций 500 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Amaxa
Нейродар® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №30
Amaxa
Нейродар® раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Amaxa
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Нейродар® раствор для инъекций 500 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Amaxa
623,52
Экономия при брони: -64,00 грн
Нейродар® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №30
Amaxa
1030,90
Экономия при брони: -82,20 грн
Нейродар® раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Amaxa
1085,20
Экономия при брони: -26,00 грн
1059,20 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Нейродар® раствор для инъекций 500 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Amaxa
Нейродар® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №30
Amaxa
Нейродар® раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Amaxa
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Нейродар® раствор для инъекций 500 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Amaxa
757,81
Экономия при брони: -60,02 грн
Нейродар® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №30
Amaxa
1046,40
Экономия при брони: -104,88 грн
Нейродар® раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Amaxa
1141,91
Экономия при брони: -138,65 грн
1003,26 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Нейродар® раствор для инъекций 500 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Amaxa
460,14
Экономия при брони: -40,50 грн
Нейродар® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №30
Amaxa
998,70
Экономия при брони: -50,95 грн
Нейродар® раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Amaxa
1115,00
Экономия при брони: -55,80 грн
1059,20 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Нейродар® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №30
Amaxa
Нейродар® раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Amaxa
1082,85 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Нейродар® раствор для инъекций 500 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Amaxa
802,49
Экономия при брони: -104,46 грн
Нейродар® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №30
Amaxa
1075,24
Экономия при брони: -131,54 грн
Нейродар® раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Amaxa
950,49
Экономия при брони: -97,05 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Нейродар® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №30
Amaxa
Нейродар® раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Amaxa
1023,50 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Нейродар® раствор для инъекций 500 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Amaxa
801,40 грн
Нейродар® таблетки, покрытые оболочкой 500 мг №30
Amaxa
1098,04
Экономия при брони: -156,52 грн
Нейродар® раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Amaxa
708,82
Экономия при брони: -106,85 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Нейродар® раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Amaxa