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Аскоцин® таблетки жевательные стрип, №100 - Запорожье (135120) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 177 аптеках
Народная аптека
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Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (45)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
430,50 грн
Аптека оптовых цен
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Запорожье, ул. Седова, 1
Всего: стрип (7)
402,20 грн
Аптека низких цен
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Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (2)
509,16
Экономия: -153,19 грн
355,97 грн
Аптека шар@
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Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (1), стрип (8)
467,02
Экономия: -85,39 грн
381,63 грн
Аптека интернет цен
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Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
470,00
Экономия: -88,00 грн
382,00 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
Всего: стрип (8)
409,00 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (1)
235,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 148
Всего: упаковка (1), стрип (6)
520,10
Экономия: -113,60 грн
406,50 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (5)
449,99
Экономия: -43,49 грн
406,50 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
Всего: стрип (4)
401,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1), стрип (8)
437,34
Экономия: -19,19 грн
418,15 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (1)
422,49 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (45)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
430,50 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1)
436,72
Экономия: -82,29 грн
354,43 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (2), стрип (2)
434,42
Экономия: -59,39 грн
375,03 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (1), стрип (1)
493,00
Экономия: -82,40 грн
410,60 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 05:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (45)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
430,50 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: таблетки жевательные (70)
506,63
Экономия: -131,46 грн
375,17 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (1), стрип (6)
448,88
Экономия: -73,83 грн
375,05 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: стрип (5)
411,20 грн