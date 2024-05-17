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Аскоцин® таблетки жевательные стрип, №100 - Одесса (135120) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 201 аптеке
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
Всего: упаковка (1), стрип (6)
442,90
Экономия: -21,07 грн
421,83 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
Всего: упаковка (12)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
430,50 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
Всего: упаковка (1)
492,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Нежинская, 29
Всего: упаковка (2)
444,74
Экономия: -63,21 грн
381,53 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
Всего: упаковка (2)
502,99
Экономия: -96,49 грн
406,50 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пастера, 12
Всего: стрип (4)
405,60 грн
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Дворянская, 28
Всего: упаковка (1)
481,86
Экономия: -63,72 грн
418,14 грн
Аптека нежных цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Толстого Льва, 21
Всего: упаковка (1), стрип (5)
439,68
Экономия: -58,39 грн
381,29 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: таблетки жевательные (90)
458,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 24 мин
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (1), стрип (7)
487,70
Экономия: -106,17 грн
381,53 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (2)
463,99
Экономия: -57,49 грн
406,50 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
Всего: упаковка (1)
425,06
Экономия: -15,09 грн
409,97 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пастера, 36
Всего: таблетки жевательные (90)
458,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Степовая, 28
Всего: упаковка (1), стрип (2)
430,78
Экономия: -33,60 грн
397,18 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
Всего: упаковка (1)
398,59 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Степовая, 17
Всего: стрип (7)
398,23 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Нежинская, 54
Всего: упаковка (1), стрип (8)
585,20
Экономия: -178,70 грн
406,50 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
Всего: упаковка (2), стрип (1)
444,74
Экономия: -26,59 грн
418,15 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 148
Всего: упаковка (1), стрип (7)
532,10
Экономия: -121,50 грн
410,60 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Степовая, 52/1
Всего: стрип (6)
579,20
Экономия: -172,70 грн
406,50 грн