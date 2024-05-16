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Аскоцин® таблетки жевательные стрип, №100 - Львов (135120) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 280 аптеках
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
Всего: упаковка (1)
420,00 грн
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (5)
481,86
Экономия: -61,83 грн
420,03 грн
Аптека сальве
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Открыто Закроется через 18 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: таблетки жевательные (20)
437,43
Экономия: -7,36 грн
430,07 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (2), стрип (2)
437,84
Экономия: -57,18 грн
380,66 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Леонтовича, 1
Всего: таблетки жевательные (10)
395,63 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: таблетки жевательные (50)
449,99
Экономия: -43,49 грн
406,50 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
Всего: упаковка (1)
471,50 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
Всего: упаковка (1)
398,23 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 11
Всего: упаковка (2), стрип (6)
592,60
Экономия: -186,10 грн
406,50 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (1)
493,99
Экономия: -87,49 грн
406,50 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (2)
494,99
Экономия: -88,49 грн
406,50 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (1), стрип (2)
439,73
Экономия: -119,02 грн
320,71 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 5
Всего: упаковка (1)
586,60
Экономия: -180,10 грн
406,50 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (1), стрип (3)
439,52
Экономия: -105,61 грн
333,91 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Городоцкая, 3
Всего: упаковка (1)
420,00 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (6)
440,99
Экономия: -34,49 грн
406,50 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (1)
452,69
Экономия: -46,19 грн
406,50 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Сахарова Академика, 4
Всего: таблетки жевательные (80)
420,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (1)
467,99
Экономия: -61,49 грн
406,50 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Базарная, 11
Всего: таблетки жевательные (30)
420,00 грн