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Аскоцин® таблетки жевательные стрип, №100 - Днепр (Днепропетровск) (135120) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 259 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (1), стрип (6)
491,80
Экономия: -103,48 грн
388,32 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (1), стрип (7)
478,91
Экономия: -90,59 грн
388,32 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 53-А
Всего: упаковка (1), стрип (2)
481,00
Экономия: -70,40 грн
410,60 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 34
Всего: стрип (3)
406,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (1), стрип (5)
481,63
Экономия: -41,83 грн
439,80 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 51
Всего: упаковка (1), стрип (5)
506,90
Экономия: -96,30 грн
410,60 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: упаковка (1)
454,99
Экономия: -48,50 грн
406,49 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Круглосуточно
Днепр, ул. Ближняя, 31
Всего: упаковка (1), стрип (1)
556,00
Экономия: -145,40 грн
410,60 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Новокодацкая, 2
Всего: упаковка (1), стрип (1)
420,03
Экономия: -9,43 грн
410,60 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Коробова, 2
Всего: упаковка (1), стрип (7)
538,10
Экономия: -127,50 грн
410,60 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (1), стрип (9)
467,10
Экономия: -83,68 грн
383,42 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-М
Всего: стрип (8)
532,10
Экономия: -121,50 грн
410,60 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (2), стрип (1)
476,47
Экономия: -96,11 грн
380,36 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: таблетки жевательные (90)
437,79
Экономия: -56,65 грн
381,14 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: таблетки жевательные (90)
440,99
Экономия: -34,50 грн
406,49 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (1), стрип (2)
428,35
Экономия: -44,93 грн
383,42 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
Всего: упаковка (1)
398,23 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (1), стрип (8)
481,00
Экономия: -70,40 грн
410,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (1), стрип (7)
488,94
Экономия: -105,52 грн
383,42 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (1), стрип (4)
478,63
Экономия: -148,20 грн
330,43 грн