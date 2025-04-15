Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 40 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Амоксил-К порошок для приготовления инъекционного раствора 1.2 г флакон №1
Корпорация Артериум
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Амоксил-К порошок для приготовления инъекционного раствора 1.2 г флакон №1
Корпорация Артериум
112,61
Экономия при брони: -12,61 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Амоксил-К порошок для приготовления инъекционного раствора 1.2 г флакон №1
Корпорация Артериум
119,10
Экономия при брони: -2,60 грн
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Амоксил-К порошок для приготовления инъекционного раствора 1.2 г флакон №1
Корпорация Артериум
125,20
Экономия при брони: -19,65 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Амоксил-К порошок для приготовления инъекционного раствора 1.2 г флакон №1
Корпорация Артериум
100,14
Экономия при брони: -0,14 грн
Аптека копейка
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
3.4 км
Амоксил-К порошок для приготовления инъекционного раствора 1.2 г флакон №1
Корпорация Артериум
124,51
Экономия при брони: -9,18 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
3.4 км
Амоксил-К порошок для приготовления инъекционного раствора 1.2 г флакон №1
Корпорация Артериум
124,49
Экономия при брони: -9,23 грн
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Соборный / Крепостная, 81/49
3.4 км
Амоксил-К порошок для приготовления инъекционного раствора 1.2 г флакон №1
Корпорация Артериум
111,08
Экономия при брони: -6,67 грн
Бажаемо здоровья
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 14
3.7 км
Амоксил-К порошок для приготовления инъекционного раствора 1.2 г флакон №1
Корпорация Артериум
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 26 мин
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 15-А
3.7 км
Амоксил-К порошок для приготовления инъекционного раствора 1.2 г флакон №1
Корпорация Артериум
104,31
Экономия при брони: -4,24 грн
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Глазунова / Павлокичкасская, 11/16
3.7 км
Амоксил-К порошок для приготовления инъекционного раствора 1.2 г флакон №1
Корпорация Артериум
122,45
Экономия при брони: -13,40 грн
Аптека копейка
Запорожье, ул. Чаривная, 121
3.7 км
Амоксил-К порошок для приготовления инъекционного раствора 1.2 г флакон №1
Корпорация Артериум
122,51
Экономия при брони: -12,32 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется через 26 мин
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 16-А
3.8 км
Амоксил-К порошок для приготовления инъекционного раствора 1.2 г флакон №1
Корпорация Артериум
114,00
Экономия при брони: -12,00 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Сталеваров, 25
3.9 км
Амоксил-К порошок для приготовления инъекционного раствора 1.2 г флакон №1
Корпорация Артериум
106,68
Экономия при брони: -4,68 грн
Аптека шар@
Запорожье, ул. Сталеваров, 32
3.9 км
Амоксил-К порошок для приготовления инъекционного раствора 1.2 г флакон №1
Корпорация Артериум
103,15
Экономия при брони: -3,02 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 26 мин
Запорожье, просп. Моторостроителей, 22-Б
4.7 км
Амоксил-К порошок для приготовления инъекционного раствора 1.2 г флакон №1
Корпорация Артериум
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 218
4.8 км
Амоксил-К порошок для приготовления инъекционного раствора 1.2 г флакон №1
Корпорация Артериум
115,04
Экономия при брони: -5,27 грн
Мед-сервис
Запорожье, просп. Металлургов, 14
4.8 км
Амоксил-К порошок для приготовления инъекционного раствора 1.2 г флакон №1
Корпорация Артериум
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Авраменко, 13
4.9 км
Амоксил-К порошок для приготовления инъекционного раствора 1.2 г флакон №1
Корпорация Артериум
Аптека
Открыто
Закроется через 26 мин
Запорожье, перек. Святого Николая / Почтовая, 6/25
5.0 км
Амоксил-К порошок для приготовления инъекционного раствора 1.2 г флакон №1
Корпорация Артериум
116,90
Экономия при брони: -0,40 грн