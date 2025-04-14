Одесса (адрес не указан)
Доступно в 35 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Амоксил-К порошок для приготовления инъекционного раствора 1.2 г флакон №1
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Амоксил-К порошок для приготовления инъекционного раствора 1.2 г флакон №1
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Амоксил-К порошок для приготовления инъекционного раствора 1.2 г флакон №1
Корпорация Артериум
110,18
Экономия при брони: -4,37 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Амоксил-К порошок для приготовления инъекционного раствора 1.2 г флакон №1
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Амоксил-К порошок для приготовления инъекционного раствора 1.2 г флакон №1
Корпорация Артериум
Подорожник
Одесса, ул. Мясоедовская, 30
3.3 км
Амоксил-К порошок для приготовления инъекционного раствора 1.2 г флакон №1
Корпорация Артериум
119,00
Экономия при брони: -2,30 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Мясоедовская, 33
3.4 км
Амоксил-К порошок для приготовления инъекционного раствора 1.2 г флакон №1
Корпорация Артериум
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Преображенская, 68
3.5 км
Амоксил-К порошок для приготовления инъекционного раствора 1.2 г флакон №1
Корпорация Артериум
Подорожник
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 110
3.9 км
Амоксил-К порошок для приготовления инъекционного раствора 1.2 г флакон №1
Корпорация Артериум
119,10
Экономия при брони: -2,40 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Европейская, 37
3.9 км
Амоксил-К порошок для приготовления инъекционного раствора 1.2 г флакон №1
Корпорация Артериум
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
4.2 км
Амоксил-К порошок для приготовления инъекционного раствора 1.2 г флакон №1
Корпорация Артериум
Подорожник
Одесса, ул. Вадатурского Алексея, 71
4.7 км
Амоксил-К порошок для приготовления инъекционного раствора 1.2 г флакон №1
Корпорация Артериум
118,20
Экономия при брони: -1,50 грн
Аптека бам
Одесса, ул. Вадатурского Алексея, 71
4.7 км
Амоксил-К порошок для приготовления инъекционного раствора 1.2 г флакон №1
Корпорация Артериум
116,90
Экономия при брони: -0,20 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, бульв. Итальянский, 11
4.8 км
Амоксил-К порошок для приготовления инъекционного раствора 1.2 г флакон №1
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Одесса, ул. Вадатурского Алексея, 57
5.0 км
Амоксил-К порошок для приготовления инъекционного раствора 1.2 г флакон №1
Корпорация Артериум
125,54
Экономия при брони: -9,17 грн
Аптека бам
Одесса, дорога Фонтанская, 2
5.3 км
Амоксил-К порошок для приготовления инъекционного раствора 1.2 г флакон №1
Корпорация Артериум
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Сегедская, 13
5.9 км
Амоксил-К порошок для приготовления инъекционного раствора 1.2 г флакон №1
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Одесса, ул. Танцюры Евгения, 33
6.1 км
Амоксил-К порошок для приготовления инъекционного раствора 1.2 г флакон №1
Корпорация Артериум
112,50
Экономия при брони: -6,91 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Головатого Атамана, 161
6.2 км
Амоксил-К порошок для приготовления инъекционного раствора 1.2 г флакон №1
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Одесса, ул. Космонавтов, 28/1
6.3 км
Амоксил-К порошок для приготовления инъекционного раствора 1.2 г флакон №1
Корпорация Артериум
123,36
Экономия при брони: -8,27 грн