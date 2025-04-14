Киев
Амоксил-К (Amoxil-K)

Амоксил-К (Amoxil-K)

Одесса (адрес не указан)
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Доступно в 35 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Амоксил-К порошок для приготовления инъекционного раствора 1.2 г флакон №1
Корпорация Артериум
116,47 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Амоксил-К порошок для приготовления инъекционного раствора 1.2 г флакон №1
Корпорация Артериум
90,94 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Амоксил-К порошок для приготовления инъекционного раствора 1.2 г флакон №1
Корпорация Артериум
110,18
Экономия при брони: -4,37 грн
105,81 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Амоксил-К порошок для приготовления инъекционного раствора 1.2 г флакон №1
Корпорация Артериум
104,17 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Амоксил-К порошок для приготовления инъекционного раствора 1.2 г флакон №1
Корпорация Артериум
107,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 30
3.3 км
Амоксил-К порошок для приготовления инъекционного раствора 1.2 г флакон №1
Корпорация Артериум
119,00
Экономия при брони: -2,30 грн
116,70 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 33
3.4 км
Амоксил-К порошок для приготовления инъекционного раствора 1.2 г флакон №1
Корпорация Артериум
111,60 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Преображенская, 68
3.5 км
Амоксил-К порошок для приготовления инъекционного раствора 1.2 г флакон №1
Корпорация Артериум
115,64 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 110
3.9 км
Амоксил-К порошок для приготовления инъекционного раствора 1.2 г флакон №1
Корпорация Артериум
119,10
Экономия при брони: -2,40 грн
116,70 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Европейская, 37
3.9 км
Амоксил-К порошок для приготовления инъекционного раствора 1.2 г флакон №1
Корпорация Артериум
97,30 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
4.2 км
Амоксил-К порошок для приготовления инъекционного раствора 1.2 г флакон №1
Корпорация Артериум
112,94 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Вадатурского Алексея, 71
4.7 км
Амоксил-К порошок для приготовления инъекционного раствора 1.2 г флакон №1
Корпорация Артериум
118,20
Экономия при брони: -1,50 грн
116,70 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Вадатурского Алексея, 71
4.7 км
Амоксил-К порошок для приготовления инъекционного раствора 1.2 г флакон №1
Корпорация Артериум
116,90
Экономия при брони: -0,20 грн
116,70 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 19:00
Одесса, бульв. Итальянский, 11
4.8 км
Амоксил-К порошок для приготовления инъекционного раствора 1.2 г флакон №1
Корпорация Артериум
108,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Вадатурского Алексея, 57
5.0 км
Амоксил-К порошок для приготовления инъекционного раствора 1.2 г флакон №1
Корпорация Артериум
125,54
Экономия при брони: -9,17 грн
116,37 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, дорога Фонтанская, 2
5.3 км
Амоксил-К порошок для приготовления инъекционного раствора 1.2 г флакон №1
Корпорация Артериум
116,70 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Сегедская, 13
5.9 км
Амоксил-К порошок для приготовления инъекционного раствора 1.2 г флакон №1
Корпорация Артериум
113,47 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Танцюры Евгения, 33
6.1 км
Амоксил-К порошок для приготовления инъекционного раствора 1.2 г флакон №1
Корпорация Артериум
112,50
Экономия при брони: -6,91 грн
105,59 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Головатого Атамана, 161
6.2 км
Амоксил-К порошок для приготовления инъекционного раствора 1.2 г флакон №1
Корпорация Артериум
84,11 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Одесса, ул. Космонавтов, 28/1
6.3 км
Амоксил-К порошок для приготовления инъекционного раствора 1.2 г флакон №1
Корпорация Артериум
123,36
Экономия при брони: -8,27 грн
115,09 грн
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