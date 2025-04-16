Николаев (адрес не указан)
Доступно в 24 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Амоксил-К порошок для приготовления инъекционного раствора 1.2 г флакон №1
Корпорация Артериум
120,83
Экономия при брони: -15,55 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Амоксил-К порошок для приготовления инъекционного раствора 1.2 г флакон №1
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Амоксил-К порошок для приготовления инъекционного раствора 1.2 г флакон №1
Корпорация Артериум
123,40
Экономия при брони: -16,45 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Амоксил-К порошок для приготовления инъекционного раствора 1.2 г флакон №1
Корпорация Артериум
122,52
Экономия при брони: -15,57 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 31/6
3.6 км
Амоксил-К порошок для приготовления инъекционного раствора 1.2 г флакон №1
Корпорация Артериум
122,41
Экономия при брони: -6,35 грн
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 27/11
3.6 км
Амоксил-К порошок для приготовления инъекционного раствора 1.2 г флакон №1
Корпорация Артериум
118,10
Экономия при брони: -0,60 грн
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 23
3.7 км
Амоксил-К порошок для приготовления инъекционного раствора 1.2 г флакон №1
Корпорация Артериум
121,67
Экономия при брони: -6,11 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 23/12
3.7 км
Амоксил-К порошок для приготовления инъекционного раствора 1.2 г флакон №1
Корпорация Артериум
125,61
Экономия при брони: -10,05 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 26-Б
3.8 км
Амоксил-К порошок для приготовления инъекционного раствора 1.2 г флакон №1
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Николаев, ул. 3-я Слободская, 50/1
4.1 км
Амоксил-К порошок для приготовления инъекционного раствора 1.2 г флакон №1
Корпорация Артериум
125,35
Экономия при брони: -18,96 грн
Медпрепараты
Николаев, ул. 3-я Слободская, 50/2
4.1 км
Амоксил-К порошок для приготовления инъекционного раствора 1.2 г флакон №1
Корпорация Артериум
123,05
Экономия при брони: -16,65 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Космонавтов, 60
4.5 км
Амоксил-К порошок для приготовления инъекционного раствора 1.2 г флакон №1
Корпорация Артериум
122,46
Экономия при брони: -6,14 грн
Медпрепараты
Николаев, просп. Центральный, 255
4.6 км
Амоксил-К порошок для приготовления инъекционного раствора 1.2 г флакон №1
Корпорация Артериум
125,03
Экономия при брони: -8,72 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Пограничная, 248
4.7 км
Амоксил-К порошок для приготовления инъекционного раствора 1.2 г флакон №1
Корпорация Артериум
111,00
Экономия при брони: -4,96 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. Благовестного Вадима, 14
4.8 км
Амоксил-К порошок для приготовления инъекционного раствора 1.2 г флакон №1
Корпорация Артериум
127,21
Экономия при брони: -9,46 грн
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Николаевская, 15
4.9 км
Амоксил-К порошок для приготовления инъекционного раствора 1.2 г флакон №1
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Николаев, просп. Мира, 40-А
5.4 км
Амоксил-К порошок для приготовления инъекционного раствора 1.2 г флакон №1
Корпорация Артериум
125,66
Экономия при брони: -10,78 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Мира, 36/1
5.4 км
Амоксил-К порошок для приготовления инъекционного раствора 1.2 г флакон №1
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Николаев, просп. Мира, 56-Б/2
5.7 км
Амоксил-К порошок для приготовления инъекционного раствора 1.2 г флакон №1
Корпорация Артериум
115,38
Экономия при брони: -5,84 грн
Аптека нежных цен
Николаев, просп. Героев Украины, 13-Ж/2
6.6 км
Амоксил-К порошок для приготовления инъекционного раствора 1.2 г флакон №1
Корпорация Артериум
103,04
Экономия при брони: -3,31 грн