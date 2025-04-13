Киев (адрес не указан)
Доступно в 128 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Амоксил-К порошок для приготовления инъекционного раствора 1.2 г флакон №1
Корпорация Артериум
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Амоксил-К порошок для приготовления инъекционного раствора 1.2 г флакон №1
Корпорация Артериум
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 17 мин
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Амоксил-К порошок для приготовления инъекционного раствора 1.2 г флакон №1
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Амоксил-К порошок для приготовления инъекционного раствора 1.2 г флакон №1
Корпорация Артериум
124,63
Экономия при брони: -7,22 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Амоксил-К порошок для приготовления инъекционного раствора 1.2 г флакон №1
Корпорация Артериум
118,10
Экономия при брони: -2,50 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Ильинская, 3/7
1.6 км
Амоксил-К порошок для приготовления инъекционного раствора 1.2 г флакон №1
Корпорация Артериум
122,79
Экономия при брони: -18,66 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Амоксил-К порошок для приготовления инъекционного раствора 1.2 г флакон №1
Корпорация Артериум
119,49
Экономия при брони: -5,56 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Петлюры Симона, 2/4
1.7 км
Амоксил-К порошок для приготовления инъекционного раствора 1.2 г флакон №1
Корпорация Артериум
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
Амоксил-К порошок для приготовления инъекционного раствора 1.2 г флакон №1
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Константиновская, 25
2.1 км
Амоксил-К порошок для приготовления инъекционного раствора 1.2 г флакон №1
Корпорация Артериум
121,32
Экономия при брони: -7,15 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 72
2.2 км
Амоксил-К порошок для приготовления инъекционного раствора 1.2 г флакон №1
Корпорация Артериум
119,76
Экономия при брони: -3,52 грн
Аптека гормональных препаратов
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 9
2.3 км
Амоксил-К порошок для приготовления инъекционного раствора 1.2 г флакон №1
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Гусовского, 8/10
2.3 км
Амоксил-К порошок для приготовления инъекционного раствора 1.2 г флакон №1
Корпорация Артериум
126,09
Экономия при брони: -9,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 58-А
2.4 км
Амоксил-К порошок для приготовления инъекционного раствора 1.2 г флакон №1
Корпорация Артериум
126,09
Экономия при брони: -9,42 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Князей Острожских, 46/2
2.6 км
Амоксил-К порошок для приготовления инъекционного раствора 1.2 г флакон №1
Корпорация Артериум
121,93
Экономия при брони: -5,02 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Златоустовская, 55
2.7 км
Амоксил-К порошок для приготовления инъекционного раствора 1.2 г флакон №1
Корпорация Артериум
113,07
Экономия при брони: -6,83 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 17 мин
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
2.8 км
Амоксил-К порошок для приготовления инъекционного раствора 1.2 г флакон №1
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Огиенко Ивана, 15-А
3.0 км
Амоксил-К порошок для приготовления инъекционного раствора 1.2 г флакон №1
Корпорация Артериум
109,79
Экономия при брони: -6,23 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
3.1 км
Амоксил-К порошок для приготовления инъекционного раствора 1.2 г флакон №1
Корпорация Артериум
116,90
Экономия при брони: -1,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 112
3.1 км
Амоксил-К порошок для приготовления инъекционного раствора 1.2 г флакон №1
Корпорация Артериум
122,44
Экономия при брони: -6,06 грн