Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 45 аптеках в Кривой Рог
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Амоксил-К порошок для приготовления инъекционного раствора 1.2 г флакон №1
Корпорация Артериум
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Амоксил-К порошок для приготовления инъекционного раствора 1.2 г флакон №1
Корпорация Артериум
113,13
Экономия при брони: -5,44 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Амоксил-К порошок для приготовления инъекционного раствора 1.2 г флакон №1
Корпорация Артериум
116,86
Экономия при брони: -8,12 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Амоксил-К порошок для приготовления инъекционного раствора 1.2 г флакон №1
Корпорация Артериум
114,76
Экономия при брони: -6,02 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Амоксил-К порошок для приготовления инъекционного раствора 1.2 г флакон №1
Корпорация Артериум
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Центральный, 24
2.2 км
Амоксил-К порошок для приготовления инъекционного раствора 1.2 г флакон №1
Корпорация Артериум
123,07
Экономия при брони: -7,89 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 72
2.6 км
Амоксил-К порошок для приготовления инъекционного раствора 1.2 г флакон №1
Корпорация Артериум
105,28
Экономия при брони: -5,95 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 18
2.7 км
Амоксил-К порошок для приготовления инъекционного раствора 1.2 г флакон №1
Корпорация Артериум
114,32
Экономия при брони: -4,28 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Горных Инженеров, 1
3.0 км
Амоксил-К порошок для приготовления инъекционного раствора 1.2 г флакон №1
Корпорация Артериум
125,55
Экономия при брони: -16,51 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 87-Г
3.0 км
Амоксил-К порошок для приготовления инъекционного раствора 1.2 г флакон №1
Корпорация Артериум
113,46
Экономия при брони: -5,79 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 35-Б
3.1 км
Амоксил-К порошок для приготовления инъекционного раствора 1.2 г флакон №1
Корпорация Артериум
119,96
Экономия при брони: -4,57 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
3.3 км
Амоксил-К порошок для приготовления инъекционного раствора 1.2 г флакон №1
Корпорация Артериум
113,64
Экономия при брони: -2,64 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 1
3.4 км
Амоксил-К порошок для приготовления инъекционного раствора 1.2 г флакон №1
Корпорация Артериум
123,51
Экономия при брони: -7,66 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 12
3.5 км
Амоксил-К порошок для приготовления инъекционного раствора 1.2 г флакон №1
Корпорация Артериум
118,25
Экономия при брони: -8,31 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Владимира Великого, 1
3.6 км
Амоксил-К порошок для приготовления инъекционного раствора 1.2 г флакон №1
Корпорация Артериум
Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Старовокзальная, 26-А
3.9 км
Амоксил-К порошок для приготовления инъекционного раствора 1.2 г флакон №1
Корпорация Артериум
100,99
Экономия при брони: -3,15 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 09:00
Кривой Рог, пл. 30 лет Победы, 1
6.1 км
Амоксил-К порошок для приготовления инъекционного раствора 1.2 г флакон №1
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, шоссе Днепровское, 80-Г
6.7 км
Амоксил-К порошок для приготовления инъекционного раствора 1.2 г флакон №1
Корпорация Артериум
102,22
Экономия при брони: -4,39 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Алмазная, 21-В
6.7 км
Амоксил-К порошок для приготовления инъекционного раствора 1.2 г флакон №1
Корпорация Артериум
122,48
Экономия при брони: -7,27 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, м-н Солнечный, 7
7.1 км
Амоксил-К порошок для приготовления инъекционного раствора 1.2 г флакон №1
Корпорация Артериум
115,34
Экономия при брони: -5,83 грн