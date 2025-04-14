Днепр (адрес не указан)
Доступно в 71 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Амоксил-К порошок для приготовления инъекционного раствора 1.2 г флакон №1
Корпорация Артериум
124,76
Экономия при брони: -11,20 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 50 мин
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
2.0 км
Амоксил-К порошок для приготовления инъекционного раствора 1.2 г флакон №1
Корпорация Артериум
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Амоксил-К порошок для приготовления инъекционного раствора 1.2 г флакон №1
Корпорация Артериум
119,10
Экономия при брони: -8,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Амоксил-К порошок для приготовления инъекционного раствора 1.2 г флакон №1
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 20 мин
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Амоксил-К порошок для приготовления инъекционного раствора 1.2 г флакон №1
Корпорация Артериум
124,50
Экономия при брони: -12,64 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Амоксил-К порошок для приготовления инъекционного раствора 1.2 г флакон №1
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Амоксил-К порошок для приготовления инъекционного раствора 1.2 г флакон №1
Корпорация Артериум
123,47
Экономия при брони: -11,61 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Амоксил-К порошок для приготовления инъекционного раствора 1.2 г флакон №1
Корпорация Артериум
122,84
Экономия при брони: -10,98 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Амоксил-К порошок для приготовления инъекционного раствора 1.2 г флакон №1
Корпорация Артериум
120,42
Экономия при брони: -8,56 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 20 мин
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
3.8 км
Амоксил-К порошок для приготовления инъекционного раствора 1.2 г флакон №1
Корпорация Артериум
124,58
Экономия при брони: -8,34 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
4.2 км
Амоксил-К порошок для приготовления инъекционного раствора 1.2 г флакон №1
Корпорация Артериум
117,19
Экономия при брони: -6,73 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
4.3 км
Амоксил-К порошок для приготовления инъекционного раствора 1.2 г флакон №1
Корпорация Артериум
113,64
Экономия при брони: -11,64 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 123/2
4.4 км
Амоксил-К порошок для приготовления инъекционного раствора 1.2 г флакон №1
Корпорация Артериум
109,98
Экономия при брони: -5,60 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пер. Парусный, 7
4.4 км
Амоксил-К порошок для приготовления инъекционного раствора 1.2 г флакон №1
Корпорация Артериум
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Независимости, 29
4.5 км
Амоксил-К порошок для приготовления инъекционного раствора 1.2 г флакон №1
Корпорация Артериум
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пер. Парусный, 12-Д
4.5 км
Амоксил-К порошок для приготовления инъекционного раствора 1.2 г флакон №1
Корпорация Артериум
119,30
Экономия при брони: -8,60 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Привокзальная, 3
4.6 км
Амоксил-К порошок для приготовления инъекционного раствора 1.2 г флакон №1
Корпорация Артериум
109,02
Экономия при брони: -7,88 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Независимости, 27
4.6 км
Амоксил-К порошок для приготовления инъекционного раствора 1.2 г флакон №1
Корпорация Артериум
123,93
Экономия при брони: -11,19 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Поля Александра, 82
4.6 км
Амоксил-К порошок для приготовления инъекционного раствора 1.2 г флакон №1
Корпорация Артериум
113,60
Экономия при брони: -2,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Пастера, 2
4.6 км
Амоксил-К порошок для приготовления инъекционного раствора 1.2 г флакон №1
Корпорация Артериум
110,68
Экономия при брони: -6,99 грн