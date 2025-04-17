Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках в Чернигов
Мед-сервис
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 167
2.6 км
Амоксил-К порошок для приготовления инъекционного раствора 1.2 г флакон №1
Корпорация Артериум
Аптека низкие цены №1
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 167
2.7 км
Амоксил-К порошок для приготовления инъекционного раствора 1.2 г флакон №1
Корпорация Артериум
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 35
3.0 км
Амоксил-К порошок для приготовления инъекционного раствора 1.2 г флакон №1
Корпорация Артериум
Подорожник
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 33
3.0 км
Амоксил-К порошок для приготовления инъекционного раствора 1.2 г флакон №1
Корпорация Артериум
В городах рядом
Аптека низких цен
Городня, ул. Черниговская, 4
48.5 км
Амоксил-К порошок для приготовления инъекционного раствора 1.2 г флакон №1
Корпорация Артериум
124,46
Экономия при брони: -7,44 грн
Подорожник
Сновск, ул. Железнодорожная, 11
57.3 км
Амоксил-К порошок для приготовления инъекционного раствора 1.2 г флакон №1
Корпорация Артериум
Подорожник
Нежин, ул. Гоголя, 2-А
64.7 км
Амоксил-К порошок для приготовления инъекционного раствора 1.2 г флакон №1
Корпорация Артериум
118,10
Экономия при брони: -0,60 грн
Аптека оптовых цен
Ичня, ул. Воскресенская, 28
104.2 км
Амоксил-К порошок для приготовления инъекционного раствора 1.2 г флакон №1
Корпорация Артериум
Подорожник
Бахмач, ул. Соборности, 60-А
112.2 км
Амоксил-К порошок для приготовления инъекционного раствора 1.2 г флакон №1
Корпорация Артериум
Аптека
Бровары, ул. Черных Запорожцев, 54
114.1 км
Амоксил-К порошок для приготовления инъекционного раствора 1.2 г флакон №1
Корпорация Артериум
107,00
Экономия при брони: -5,00 грн
Аптека оптовых цен
Бровары, бульв. Независимости, 13
114.3 км
Амоксил-К порошок для приготовления инъекционного раствора 1.2 г флакон №1
Корпорация Артериум
Аптека оптовых цен
Бровары, бульв. Независимости, 7
114.6 км
Амоксил-К порошок для приготовления инъекционного раствора 1.2 г флакон №1
Корпорация Артериум
Аптека оптовых цен
Бровары, ул. Героев Украины, 1
114.8 км
Амоксил-К порошок для приготовления инъекционного раствора 1.2 г флакон №1
Корпорация Артериум
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Милославская, 43
117.8 км
Амоксил-К порошок для приготовления инъекционного раствора 1.2 г флакон №1
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Радунская, 5-А
118.2 км
Амоксил-К порошок для приготовления инъекционного раствора 1.2 г флакон №1
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Киев, ул. Бальзака Оноре, 60
118.7 км
Амоксил-К порошок для приготовления инъекционного раствора 1.2 г флакон №1
Корпорация Артериум
123,57
Экономия при брони: -7,09 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Закревского Николая, 59/1
119.0 км
Амоксил-К порошок для приготовления инъекционного раствора 1.2 г флакон №1
Корпорация Артериум
123,78
Экономия при брони: -17,35 грн
Аптека оптовых цен
Киев, просп. Красной Калины, 63/12
119.2 км
Амоксил-К порошок для приготовления инъекционного раствора 1.2 г флакон №1
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 65
120.7 км
Амоксил-К порошок для приготовления инъекционного раствора 1.2 г флакон №1
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Киев, просп. Красной Калины, 15
120.9 км
Амоксил-К порошок для приготовления инъекционного раствора 1.2 г флакон №1
Корпорация Артериум
116,99
Экономия при брони: -3,80 грн