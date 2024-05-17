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Амоксил-К порошок для приготовления инъекционного раствора 1,2 г флакон, №1 - Запорожье (136612) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 35 аптеках
Народная аптека
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Закрыто
Запорожье, ул. Седова, 3
Всего: упаковка (26)
100,12
Экономия: -18,12 грн
82,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (3)
91,50
Экономия: -9,82 грн
81,68 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (7)
100,12
Экономия: -18,12 грн
82,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1)
91,80
Экономия: -10,75 грн
81,05 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (5)
88,10
Экономия: -0,60 грн
87,50 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 23:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (4)
100,12
Экономия: -18,12 грн
82,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (6)
84,99 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 87-В
Всего: упаковка (1)
95,85 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
Всего: упаковка (1)
81,42
Экономия: -3,42 грн
78,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
Всего: упаковка (1)
90,78
Экономия: -3,78 грн
87,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, перек. Соборный / Крепостная, 81/49
Всего: упаковка (2)
94,49
Экономия: -8,07 грн
86,42 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 14
Всего: упаковка (5)
80,11 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 54 мин
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 15-А
Всего: упаковка (4)
88,90
Экономия: -4,00 грн
84,90 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Чаривная, 121
Всего: упаковка (3)
85,34
Экономия: -5,34 грн
80,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, перек. Глазунова / Павлокичкасская, 11/16
Всего: упаковка (10)
89,17
Экономия: -4,84 грн
84,33 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 16-А
Всего: упаковка (1)
87,99
Экономия: -6,31 грн
81,68 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, перек. Школьная / Крепостная, 42/10
Всего: упаковка (1)
90,72 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется через 54 мин
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 16-А
Всего: упаковка (2)
93,00
Экономия: -11,00 грн
82,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
Всего: упаковка (1)
89,50
Экономия: -7,82 грн
81,68 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 218
Всего: упаковка (2)
90,49
Экономия: -5,68 грн
84,81 грн