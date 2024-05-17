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Амоксил-К порошок для приготовления инъекционного раствора 1,2 г флакон, №1 - Одесса (136612) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 27 аптеках
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Воробьева Академика, 5-Г
Всего: упаковка (2)
74,60 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пастера, 12
Всего: упаковка (6)
91,22 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пастера, 14
Всего: упаковка (5)
80,11 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 33
Всего: упаковка (4)
88,20 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Преображенская, 68
Всего: упаковка (2)
90,05 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (2)
96,74 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Малиновского Маршала, 71
Всего: упаковка (23)
100,14
Экономия: -18,46 грн
81,68 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Малиновского Маршала, 71
Всего: упаковка (1)
96,50
Экономия: -14,82 грн
81,68 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Малиновского Маршала, 57
Всего: упаковка (9)
94,88
Экономия: -9,26 грн
85,62 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Сегедская, 13
Всего: упаковка (2)
81,19 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 54 мин
Одесса, ул. Героев Крут, 24-А
Всего: упаковка (1)
80,11 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Петрова Генерала, 33
Всего: упаковка (2)
94,21
Экономия: -9,32 грн
84,89 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Головатого Атамана, 161
Всего: упаковка (1)
103,54
Экономия: -12,45 грн
91,09 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Космонавтов, 28/1
Всего: упаковка (1)
94,16
Экономия: -9,29 грн
84,87 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Космонавтов, 15
Всего: упаковка (2)
85,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 2
Всего: упаковка (14)
87,99
Экономия: -6,31 грн
81,68 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Космонавтов, 38-А
Всего: упаковка (1)
85,00 грн
Виола
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Открыто Круглосуточно
Одесса, дорога Фонтанская, 59
Всего: упаковка (5)
93,80 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Небесной Сотни, 10
Всего: упаковка (1)
79,72 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Палия Семена, 70
Всего: упаковка (1)
97,26
Экономия: -9,10 грн
88,16 грн