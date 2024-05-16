Все аптеки Украины
ATC-классификацияПРОТИВОМИКРОБНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ СИСТЕМНОГО ПРИМЕНЕНИЯАНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ СИСТЕМНОГО ПРИМЕНЕНИЯБЕТА-ЛАКТАМНЫЕ АНТИБИОТИКИ, ПЕНИЦИЛЛИНЫКомбинации пенициллинов, в том числе с ингибиторами бета-лактамазАмоксициллин и ингибитор бета-лактамазАмоксил-КЦены в аптеках

Амоксил-К порошок для приготовления инъекционного раствора 1,2 г флакон, №1 - Киев (136612) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Киев (адрес не указан)
Доступно в 108 аптеках
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (20)
90,19 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (33)
90,42 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (1)
91,22 грн
Фармация
Подробнее
Открыто Закроется в 18:00
Киев, ул. Ильинская, 3/7
Всего: упаковка (12)
100,15
Экономия: -15,22 грн
84,93 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (19)
88,64
Экономия: -3,82 грн
84,82 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Антоновича, 47-А
Всего: упаковка (1)
74,21 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Гусовского, 8/10
Всего: упаковка (2)
92,81
Экономия: -4,94 грн
87,87 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, перек. Большая Васильковская / Деловая, 84/20
Всего: упаковка (3)
95,40
Экономия: -13,72 грн
81,68 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 58-А
Всего: упаковка (18)
97,47
Экономия: -9,31 грн
88,16 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Межигорская, 56
Всего: упаковка (1)
97,64
Экономия: -8,46 грн
89,18 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
Всего: упаковка (1)
89,94 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Огиенко Ивана, 15-А
Всего: упаковка (1)
98,33
Экономия: -14,00 грн
84,33 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
Всего: упаковка (4)
87,99
Экономия: -6,31 грн
81,68 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 112
Всего: упаковка (3)
98,42
Экономия: -11,89 грн
86,53 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Брюллова, 1-А
Всего: упаковка (1)
75,23 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Липковского Василия, 25
Всего: упаковка (2)
95,78 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 34
Всего: упаковка (1)
89,17 грн
Аптека гормональных препаратов
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Липковского Василия, 25
Всего: упаковка (5)
89,17 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/33
Всего: упаковка (12)
90,87 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, пер. Политехнический, 1/3
Всего: упаковка (2)
91,30
Экономия: -5,89 грн
85,41 грн