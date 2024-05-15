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Амоксил-К порошок для приготовления инъекционного раствора 1,2 г флакон, №1 - Днепр (Днепропетровск) (136612) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 29 аптеках
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (2)
96,64
Экономия: -10,04 грн
86,60 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (1)
98,65
Экономия: -12,05 грн
86,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (1)
99,25
Экономия: -16,45 грн
82,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
Всего: упаковка (1)
91,27
Экономия: -8,48 грн
82,79 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
Всего: упаковка (1)
93,51
Экономия: -10,72 грн
82,79 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 123/2
Всего: упаковка (5)
88,30
Экономия: -5,51 грн
82,79 грн
Ощад аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пер. Парусный, 7
Всего: упаковка (7)
95,50
Экономия: -13,80 грн
81,70 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пер. Парусный, 12-Д
Всего: упаковка (5)
95,99
Экономия: -14,29 грн
81,70 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Независимости, 27
Всего: упаковка (8)
92,32
Экономия: -7,55 грн
84,77 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Пастера, 2
Всего: упаковка (12)
89,52
Экономия: -6,73 грн
82,79 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Бандеры Степана, 2-Б
Всего: упаковка (2)
94,63
Экономия: -11,84 грн
82,79 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Поля Александра, 92
Всего: упаковка (12)
88,64
Экономия: -3,80 грн
84,84 грн
Аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Поля Александра, 127/2
Всего: упаковка (6)
100,14
Экономия: -18,44 грн
81,70 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Независимости, 20-А
Всего: упаковка (2)
92,79
Экономия: -8,02 грн
84,77 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Независимости, 16
Всего: упаковка (15)
92,30
Экономия: -7,56 грн
84,74 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, просп. Поля Александра, 110
Всего: упаковка (1)
90,08
Экономия: -5,34 грн
84,74 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Новокрымская, 4-К
Всего: упаковка (3)
84,92 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 68
Всего: упаковка (1)
100,14
Экономия: -18,44 грн
81,70 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Науки, 171
Всего: упаковка (1)
94,26
Экономия: -5,26 грн
89,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (4)
92,56
Экономия: -9,77 грн
82,79 грн