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Аркоксия® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 90 мг блистер, №28 - Одесса (109011) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 235 аптеках
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Воробьева Академика, 5-Г
Всего: упаковка (1), блистер (1)
1607,60 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
Всего: упаковка (1), блистер (2)
1173,36 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
Всего: упаковка (1), блистер (1)
1701,15
Экономия: -49,55 грн
1651,60 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, ул. Пишоновская, 20/2
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (21)
1571,80 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Колонтаевская, 12
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (21)
1395,70 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
Всего: упаковка (1), блистер (1)
1180,65
Экономия: -56,65 грн
1124,00 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (7)
1737,30 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Нежинская, 25
Всего: упаковка (1)
1648,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Нежинская, 29
Всего: упаковка (1), блистер (3)
1748,56
Экономия: -104,56 грн
1644,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
Всего: упаковка (1)
1214,99
Экономия: -58,31 грн
1156,68 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пастера, 14
Всего: упаковка (1)
1494,90 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Михайловская, 8/4
Всего: упаковка (1)
1097,50 грн
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Дворянская, 28
Всего: упаковка (155)
Наличие на 2024-05-21 - 15:00
1454,70 грн
Аптека нежных цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Толстого Льва, 21
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (21)
1787,13
Экономия: -270,85 грн
1516,28 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (14)
1565,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 24 мин
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (1), блистер (1)
1871,90
Экономия: -275,77 грн
1596,13 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (1)
1458,99
Экономия: -302,31 грн
1156,68 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
Всего: упаковка (1), блистер (1)
1658,88
Экономия: -142,66 грн
1516,22 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Степовая, 28
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (21)
1759,58
Экономия: -104,54 грн
1655,04 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
Всего: блистер (3)
1460,33 грн