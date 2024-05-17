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Аркоксия® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 90 мг блистер, №7 - Одесса (109010) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 277 аптеках
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Воробьева Академика, 5-Г
Всего: упаковка (1)
279,20 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 39/4
Всего: упаковка (2)
648,80
Экономия: -247,30 грн
401,50 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
Всего: упаковка (2)
523,68 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
Всего: упаковка (2)
481,94
Экономия: -14,04 грн
467,90 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
Всего: упаковка (2)
522,00 грн
Мелисса
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Косвенная, 10-А
Всего: упаковка (2)
497,00 грн
Колонтаевская
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Колонтаевская, 54
Всего: упаковка (1)
487,90 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
Всего: упаковка (1)
334,03
Экономия: -56,02 грн
278,01 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Нежинская, 25
Всего: упаковка (1)
279,20 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
Всего: упаковка (1)
526,99
Экономия: -203,46 грн
323,53 грн
Софья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Толстого Льва, 32
Всего: упаковка (1)
487,90 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пастера, 12
Всего: упаковка (1)
496,62 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пастера, 14
Всего: упаковка (2)
293,80 грн
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Дворянская, 28
Всего: упаковка (1)
490,83
Экономия: -50,70 грн
440,13 грн
Аптека нежных цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Толстого Льва, 21
Всего: упаковка (5)
502,62
Экономия: -53,69 грн
448,93 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 25 мин
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (2)
320,75
Экономия: -19,86 грн
300,89 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (2)
378,99
Экономия: -55,46 грн
323,53 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
Всего: упаковка (2)
524,52
Экономия: -65,90 грн
458,62 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Степовая, 28
Всего: упаковка (5)
500,68
Экономия: -43,18 грн
457,50 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
Всего: упаковка (1)
277,34 грн