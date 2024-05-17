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Аркоксия® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг блистер, №28 - Запорожье (109009) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 157 аптеках
Народная аптека
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Открыто Закроется через 54 мин
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (35)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
1214,60 грн
Народная аптека
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Закрыто
Запорожье, ул. Седова, 3
Всего: упаковка (1)
1380,00
Экономия: -78,80 грн
1301,20 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
Всего: упаковка (2)
1560,00
Экономия: -258,80 грн
1301,20 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Седова, 1
Всего: упаковка (1)
1387,24 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
1584,34
Экономия: -241,27 грн
1343,07 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (7)
1459,34
Экономия: -248,63 грн
1210,71 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (7)
1273,19 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
1191,99
Экономия: -148,46 грн
1043,53 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
1380,00
Экономия: -78,80 грн
1301,20 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
Всего: упаковка (1), блистер (2)
1368,92 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (35)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
1214,60 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (1)
1238,99
Экономия: -195,46 грн
1043,53 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
Всего: упаковка (1), блистер (3)
1374,84 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (14)
1480,99
Экономия: -218,59 грн
1262,40 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (2)
1364,60 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (21)
1380,00
Экономия: -78,80 грн
1301,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1)
1487,23
Экономия: -150,97 грн
1336,26 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1), блистер (1)
1146,53
Экономия: -42,93 грн
1103,60 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 23:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (7)
1560,00
Экономия: -258,80 грн
1301,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
1603,14
Экономия: -192,24 грн
1410,90 грн