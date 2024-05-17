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Аркоксия® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг блистер, №28 - Одесса (109009) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 194 аптеках
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Воробьева Академика, 5-Г
Всего: упаковка (1)
1335,70 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
Всего: упаковка (1), блистер (3)
1052,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
Всего: упаковка (1), блистер (2)
1375,67
Экономия: -101,59 грн
1274,08 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Колонтаевская, 12
Всего: упаковка (1)
1253,40 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
Всего: упаковка (1)
1575,60
Экономия: -328,75 грн
1246,85 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Нежинская, 25
Всего: упаковка (1)
1251,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Нежинская, 29
Всего: упаковка (1)
1361,41
Экономия: -81,41 грн
1280,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (7)
1285,99
Экономия: -226,01 грн
1059,98 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пастера, 14
Всего: блистер (3)
1335,70 грн
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Дворянская, 28
Всего: упаковка (2)
1309,77
Экономия: -29,50 грн
1280,27 грн
Аптека нежных цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Толстого Льва, 21
Всего: упаковка (1)
1442,66
Экономия: -239,76 грн
1202,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 25 мин
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (1)
1509,46
Экономия: -306,56 грн
1202,90 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (13)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
1222,20 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
Всего: упаковка (1)
1517,46
Экономия: -306,89 грн
1210,57 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Степовая, 28
Всего: упаковка (1)
968,39
Экономия: -28,39 грн
940,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
Всего: упаковка (1)
1187,72 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Степовая, 17
Всего: упаковка (1), блистер (2)
1190,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
Всего: упаковка (1), блистер (3)
1488,61
Экономия: -131,73 грн
1356,88 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Соборная / Садовая, 2/20
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (14)
1427,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
Всего: упаковка (1)
1408,26
Экономия: -205,36 грн
1202,90 грн