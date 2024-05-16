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Аркоксия® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг блистер, №28 - Львов (109009) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 191 аптеке
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (14)
1239,00 грн
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (1)
1331,74
Экономия: -29,99 грн
1301,75 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
1228,46 грн
Аптека сальве
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Открыто Закроется через 19 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (21)
1294,50 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1), блистер (2)
1424,06
Экономия: -89,08 грн
1334,98 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (1)
1183,99
Экономия: -124,01 грн
1059,98 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Словацкого, 2
Всего: упаковка (1)
1239,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
Всего: упаковка (1)
1263,30 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 30
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (21)
1239,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (1)
1259,99
Экономия: -200,01 грн
1059,98 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (21)
1342,99
Экономия: -283,01 грн
1059,98 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, просп. Свободы, 33
Всего: упаковка (1)
1239,00 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (21)
1421,76
Экономия: -99,20 грн
1322,56 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (14)
1492,14
Экономия: -106,78 грн
1385,36 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (2)
1171,99
Экономия: -112,01 грн
1059,98 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Сахарова Академика, 4
Всего: упаковка (1)
1239,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (14)
1172,99
Экономия: -113,01 грн
1059,98 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Базарная, 11
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (21)
1239,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (2)
1278,99
Экономия: -219,01 грн
1059,98 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
Всего: упаковка (1)
1335,00 грн