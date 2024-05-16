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Аркоксия® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг блистер, №7 - Харьков (109008) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 320 аптеках
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Харьков, ул. Руставели Шота, 10
Всего: упаковка (2)
226,41 грн
Бажаемо здоровья
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
Всего: упаковка (2)
254,98 грн
Аптека низких цен
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (2)
359,20
Экономия: -18,14 грн
341,06 грн
Аптека 9-1-1
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: упаковка (1)
334,37 грн
Аптека 9-1-1
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
Всего: упаковка (1)
382,86 грн
Аптека 9-1-1
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Харьков, ул. Дарвина, 1
Всего: упаковка (1)
250,78 грн
Аптека низких цен
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (1)
238,61
Экономия: -25,08 грн
213,53 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
Всего: упаковка (1)
373,04 грн
Первая аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (3)
378,72 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 6
Всего: упаковка (2)
446,80
Экономия: -124,70 грн
322,10 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (2)
229,34 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (1)
458,80
Экономия: -125,60 грн
333,20 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (211)
Наличие на 2024-05-17 - 20:00
311,20 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
Всего: упаковка (1)
381,38 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
Всего: упаковка (2)
262,54 грн
Экономная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (1)
214,71 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (2)
393,89
Экономия: -49,94 грн
343,95 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
Всего: упаковка (2)
371,67 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Нетеченская, 25
Всего: упаковка (2)
383,27 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
Всего: упаковка (2)
379,09 грн