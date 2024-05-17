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Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер, №28 - Запорожье (123756) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 125 аптеках
Народная аптека
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Открыто Закроется через 54 мин
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (30)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
346,10 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Седова, 1
Всего: упаковка (1)
377,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (2)
397,03
Экономия: -45,06 грн
351,97 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (1), блистер (1)
372,14
Экономия: -37,22 грн
334,92 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (1)
317,77 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
387,99
Экономия: -60,50 грн
327,49 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (2)
382,00
Экономия: -56,20 грн
325,80 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
Всего: блистер (1)
351,54 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (30)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
346,10 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (1)
344,99
Экономия: -17,50 грн
327,49 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
382,59
Экономия: -28,93 грн
353,66 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (1)
317,70 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (30)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
346,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (30)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
346,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (2)
367,56
Экономия: -14,61 грн
352,95 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 23:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (30)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
346,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: таблетки, покрытые оболочкой (14)
401,73
Экономия: -69,96 грн
331,77 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (1)
315,90
Экономия: -16,10 грн
299,80 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 87-В
Всего: блистер (1)
359,20 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (2), блистер (1)
405,04
Экономия: -65,29 грн
339,75 грн