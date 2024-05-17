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Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер, №28 - Запорожье (123754) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 147 аптеках
Народная аптека
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Открыто Закроется через 55 мин
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (1)
556,00
Экономия: -85,40 грн
470,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1), блистер (1)
575,89
Экономия: -78,05 грн
497,84 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (1)
535,04
Экономия: -29,24 грн
505,80 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
556,99
Экономия: -85,12 грн
471,87 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (3)
542,00
Экономия: -71,40 грн
470,60 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
Всего: упаковка (1)
513,20 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (1)
542,00
Экономия: -71,40 грн
470,60 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (2)
535,99
Экономия: -64,12 грн
471,87 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (14)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
499,80 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (1)
542,00
Экономия: -71,40 грн
470,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (14)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
499,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1)
529,63
Экономия: -38,62 грн
491,01 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 23:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (14)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
499,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (6)
576,61
Экономия: -103,12 грн
473,49 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (2)
495,03
Экономия: -25,23 грн
469,80 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 87-В
Всего: упаковка (1)
527,66 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (1)
583,77
Экономия: -94,45 грн
489,32 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 55 мин
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: таблетки, покрытые оболочкой (14)
550,59
Экономия: -81,00 грн
469,59 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (2)
542,00
Экономия: -71,40 грн
470,60 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (1)
561,79
Экономия: -93,12 грн
468,67 грн