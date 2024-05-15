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Билобил® Интенс 120 мг капсулы 120 мг блистер, №60 - Днепр (Днепропетровск) (115592) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 241 аптеке
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (1), блистер (3)
847,64
Экономия: -49,64 грн
798,00 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: капсулы (30)
823,93
Экономия: -32,53 грн
791,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (1), блистер (2)
842,85
Экономия: -44,85 грн
798,00 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 51
Всего: упаковка (1), блистер (1)
800,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
Всего: упаковка (1)
830,04 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: упаковка (1)
800,00
Экономия: -50,44 грн
749,56 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (1), блистер (1)
778,50
Экономия: -28,50 грн
750,00 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-М
Всего: упаковка (1)
800,00 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется через 16 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: капсулы (30)
813,46
Экономия: -90,09 грн
723,37 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: капсулы (50)
819,69
Экономия: -72,60 грн
747,09 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: капсулы (50)
800,00
Экономия: -50,44 грн
749,56 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (1), блистер (2)
832,72
Экономия: -78,41 грн
754,31 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
Всего: упаковка (1)
701,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (2)
830,16
Экономия: -75,85 грн
754,31 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (1), блистер (1)
839,74
Экономия: -78,49 грн
761,25 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (1), блистер (4)
823,60
Экономия: -104,51 грн
719,09 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
Всего: упаковка (1), блистер (1)
792,83
Экономия: -92,57 грн
700,26 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
Всего: блистер (5)
675,24 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (84)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
801,80 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
Всего: упаковка (1)
720,31 грн