Андипал-Форте таблетки стрип, №100 - Киев (134962) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 296 аптеках
Подорожник
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Всего: таблетки (60)
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Киев, пл. Независимости, 1
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Всего: упаковка (1)
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Киев, ул. Софиевская, 1/2
Аптека 9-1-1
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Всего: упаковка (3), стрип (9)
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Киев, ул. Крещатик, 22
Аптека 9-1-1
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Всего: упаковка (6), стрип (1)
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Подорожник
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Всего: упаковка (34)
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 21
Наличие на 2024-05-17 - 20:00
Фармация
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Всего: таблетки (90)
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Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
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Киев, ул. Владимирская, 42
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Всего: упаковка (1)
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Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Мед-сервис
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Киев, ул. Институтская, 16
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Всего: упаковка (34)
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Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
Аптека 9-1-1
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Всего: упаковка (3), стрип (6)
Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Аптека оптовых цен
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Всего: упаковка (1), стрип (7)
Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
Фармация
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Всего: таблетки (40)
Открыто Закроется в 20:30
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
Аптека оптовых цен
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Всего: упаковка (1), стрип (2)
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
Аптека низких цен
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Всего: упаковка (34)
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
Подорожник
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Бассейная, 15
Аптека низких цен
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Всего: упаковка (34)
Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
Аптека низких цен
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Всего: упаковка (34)
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
Аптека низких цен
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Всего: упаковка (34)
Открыто Закроется в 20:30
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
Аптека низких цен
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Всего: упаковка (34)
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Мечникова, 10/2
Наличие на 2024-05-17 - 17:00