Андипал-Форте таблетки стрип, №100 - Харьков (134962) Лекарственный препарат - Цены
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Подорожник
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Харьков, пл. Конституции, 1
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Харьков, ул. Молочная, 6
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Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
Экономная аптека
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Всего: таблетки (30)
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Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Аптека низких цен
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Всего: упаковка (21)
Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
Аптека оптовых цен
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Всего: стрип (6)
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Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
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Всего: упаковка (1)
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Харьков, ул. Нетеченская, 25
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Харьков, ул. Сумская, 23/34
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Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
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Харьков, пл. Защитников Украины, 1